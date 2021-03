Mientras escribo estas líneas veo que en el ayuntamiento de la ciudad de Murcia la vara de mando cambia de manos, después de 26 años de recaer en el mismo partido. Seguramente Ballesta no ha sido el peor alcalde, aunque sea el primero que se tiene que despedir por el imperativo legal de una moción de censura. Uno agradece que estos cambios que recogen nuestras leyes y normativas democráticas, se produzcan con normalidad, sin citas al Apocalipsis, y que se interpreten, en buena lid, como una oportunidad de mejora para todas las partes. Por suerte hoy los ciudadanos no hemos asistido al bochornoso espectáculo de las voluntades compradas. Lo que era posible, al tener un gobierno en minoría, pues simplemente ha sucedido, como en tantos y tantos sitios.

Sin entrar en una valoración de su mandato, que no viene al caso y que, seguro, otros harán mucho mejor que yo, confieso que me ha gustado el discurso comedido y casi literario del alcalde saliente, en el que ha deseado éxitos al nuevo equipo entrante. La gestión de un cargo público puede tener éxitos y fracasos, aciertos y desaciertos, pero lo que yo valoro más es que sepa llegar al puesto, no como un elefante a una cacharrería, y, sobre todo, que sepa marcharse cuando llegue el momento, sin aspavientos, sin agarrarse al sillón, sin cambiarse de bando y sin llamar a sus ‘primos de zumosol’ para que ‘hagan lo que tengan que hacer’ hasta convencer a quien sea necesario. Por lo que parece, en esto el señor Ballesta ha sido un caballero.

Siempre digo que hay que hacer de la necesidad virtud y de las crisis una oportunidad para mejorar, depurarse y crecer. De vez en cuando hay que cambiar el agua del aljibe, pues de estar mucho tiempo sin renovarse, en el fondo se va posando el cieno y hasta nacen los gusarapos. Es de pura higiene democrática que haya alternancia en el gobierno de la cosa pública y eso lo sabemos todos y lo saben y lo reclaman todos los políticos, sobre todo cuando están en la oposición, pero en el poder parece que se les olvida.

No hablo ahora de los que están en política como meros peones de otros mandamases e intereses económicos, sino de los políticos que tienen sus ideas, sus proyectos y su ideología, que intentan de buena fe construir mejoras para su ciudad, su región o su país. Tal vez deberían trabajar más el desapego al cargo, hacer todas las mañanas un poco de meditación y yoga para no ser arrastrados por la enfermedad de Smigol en El Señor de Los Anillos, que un día se encuentran el cargo y ya creen que es un tesoro que les pertenece para siempre.

Siendo yo de un pueblo de Cartagena, entiendo perfectamente la queja de los vecinos de las pedanías de Murcia, siempre reivindicando mejores servicios y una mayor descentralización para que no haya que ir siempre al centro de la ciudad para disfrutar de las inversiones que salen de los propios impuestos. Bien es verdad que los de las diputaciones de Cartagena siempre hemos visto con envidia a las pedanías de Murcia, lo que me vuelve a recordar aquél cuento del Conde Lucanor, del que se quejaba que sólo tenía para comer altramuces y cuando miró atrás se encontró con uno que se iba comiendo la cáscara que él arrojaba. Pero está claro que los términos municipales de Murcia, Cartagena y Lorca son excesivamente grandes, los más grandes de España, y no se ha terminado de resolver su articulación sin caer en desequilibrios, ni zonas privilegiadas contra otras abandonadas. Y lo inaudito es que seamos la única región que no tiene ni una sola Entidad Local Menor, figuras con mayor capacidad de gestión que una pobre Junta Vecinal Municipal.

De adolescente me formé en el compromiso sociopolítico de las comunidades cristianas de base, siempre he creído aquello de «a Dios rogando y con el mazo dando», que es algo así como ser conscientes de que hay cosas que no las cambia ni Dios, como no sea que los vecinos se arremanguen. Por eso soy de los que piensan que, además de políticos, tiene que haber ciudadanos comprometidos en lo que es de todos. La política, que tan mala fama, y con razón, tiene últimamente, debe ser la hermosa tarea de construir entre todos un mundo más habitable, desde las familias, los barrios, los pueblos, hasta el medio ambiente global. El problema es que los políticos profesionales creen que lo suyo es cortar el bacalao y lo nuestro sólo radica en conseguirles la renovación de su puesto cada cuatro años y, mientras, a callar y aplaudir.

Por eso, insisto, me gustan los políticos que saben irse. López Miras no ha sabido y en mi modesta opinión, creo que su partido lo lamentará (pan para hoy y hambre para mañana), pero tal vez Ballesta haya aprendido la lección que aprendió Anguita o que aprendió Gerardo Iglesias. La política debería ser para un tiempo, de gentes con vocación de servicio, personas expertas que ofrecen sus habilidades a la sociedad en general, y no a una minoría con intereses privados.

Tras más de veinte años comprometido en el movimiento vecinal, aprendí que ‘el que no llora no mama’, pero, sobre todo, que el que no se pone en marcha no va a ningún lado, por mucho que llore, y el mejor camino es el que se emprende con la gente. Costó varios años de intensas movilizaciones vecinales hasta que Pozo Estrecho logró la construcción de un IESO que, por cierto, luego inauguró la misma autoridad municipal que había sido la responsable de haberlo trasladado a otra localidad. Sé de lo que hablo: muchas veces los vecinos se dejan la piel en la lucha y, como Moisés, no pueden entrar a la tierra prometida porque son los políticos quienes vienen a cortar la cinta y ‘a ponerse las medallas’, como dice la gente. Por eso el personal está harto de esta clase de políticos y más aún de los mangantes que se van con el mejor postor, para perpetuarse, con la chaqueta que sea.

Me he acordado de aquella lucha porque estos días estoy radiante con la victoria de los vecinos de Santiago El Mayor, que han vuelto a demostrar que hay que votar cada cuatro años, pero mientras no hay que bajar los brazos, ni mirar para otro lado, ni conformarse con migajas, pan y circo o maceticas. Hacen falta mejores políticos, pero hacen falta gentes comprometidas con su ciudad y su entorno y ello debería ser visto como una necesidad también por los partidos políticos, no solamente cuando están en la oposición y necesitan peones contra los Gobiernos de turno. Lo mejor es que en este barrio todos podrán entrar, sin cortapisas, a su tierra prometida, incluido su líder Joaquín Contreras, del que tanto deberían aprender nuestros políticos.

Yo también deseo siempre aciertos a los representantes de la ciudadanía en las instituciones de gobierno y detesto a quienes se confabulan para que tropiecen, se equivoquen o lo hagan mal. Pero, sobre todo, maldigo a quienes creen que sólo ellos son los dueños del poder y los otros siempre son ilegítimos. Un poco de autocrítica y respeto al adversario, hagan su trabajo y, de vez en cuando, dejen paso a los otros.