Hace quince años me instalé en La Gloria, el nombre de mi calle en mi localidad de adopción. Es un chiste malo, es verdad, pero viene al pelo: con el tiempo, nuestra vida aquí va haciendo honor a su nombre. Verdaderamente estamos en la gloria, y créeme que yo, siendo del centro, nunca hubiera apostado por ello. Por cierto, que no es un pueblo, pertenecemos a Murcia aunque estemos a las afueras. Eso sí, personalidad propia, vaya si la tenemos.

En su día, la burbuja inmobiliaria nos disuadió de echarnos una soga al cuello con alguna casa de capricho. Por suerte no encontramos la de nuestros sueños, y nos conformamos a la espera de una oportunidad mejor. Esto estaba algo lejos, yo no conocía nada, ni a nadie de aquí, y luego estaba el capítulo de todo el día en el coche, no precisamente cómodo ni práctico, y menos para mí, que no tuve carné hasta los 26.

Pero el encierro obligado al que nos ha sometido la pandemia ha cambiado la situación. Descubrir este sitio ha sido de las pocas cosas buenas que me ha traído el covid. Habría sido una pena no haber conocido, por ejemplo, el café de El Gallo. En el léxico del Cabezo, el café del Gallo mea a cualquier cafetería de nivel en Murcia. Le sale riquísimo. Cuando llego, están ya la de la guardería, la del colegio, y la otra también con el marido. Cada uno en su rincón habitual. Aquí no hay clases sociales, aunque haya sitios fijos. Luego hay otros parroquianos, en la barra o afuera, buscando un momento de paz con filosofía antes de irse cada cual a lo suyo.

De ahí a por el pan, a Mejías. Pepa y Victoria van sacando bandejas de monas, palmeras, ensaimadas, galletas…encajándolas en la vitrina mientras suena el teléfono, que a las siete ya pide encargos. Ana organiza dentro y fuera, y despacha también si somos muchos pidiendo. Yo me llevo siempre lo mismo, nunca recuerdo el nombre, barra tierna o algo así. Da lo mismo, porque ellas se acuerdan. Rebanado. Tienes que probar unas tostadas hechas con ese pan. Increíble.

La oferta gastronómica no se queda ahí. Para desayunar puedes ir a El Tiempo, Simón le llaman los de aquí. Y luego están Los Bichitos, o Juanjo Alarcón en la Plaza. Más para allá, La Tapica. Si vas a cualquiera de ellos, ve con tiempo y mira a ver si encuentras sitio donde sentarte.

Ya si te quieres ir más lejos, Lourdes y Mamen de Benytours te organizan un viaje. Da igual lo lejos que sea donde quieras ir, porque te lo encuentran. Y no son ellas las únicas mujeres que tiran del carro en Cabezo. Está Feli de la mercería, Merche de la tienda de deportes, o la carnicería que tienen las chicas de la plaza, Casa Pilar, que como son mujeres trabajadoras, también tienen comidas preparadas, para llegar y calentar. Y te lo llevan a casa, por cierto. O la alcaldesa, que también es una mujer, y también trabaja. Aquí somos feministas de verdad, no lo que se oye por ahí.

¿Te sorprendes de que me haya hecho fan de aquí? Después de que mis hijos pequeños nacieran un lunes y un domingo de carnaval, eso ya no tiene remedio. Al final va a ser verdad que me estoy volviendo de pueblo. Pero es que tengo una vida de pueblo estupenda.