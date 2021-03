Hay demasiada emoción en la política en estos tiempos y estas semanas han sido como si las pasiones incontroladas se desbordaran y nos trastornaran a todos, como en esos relatos de Stephen King en los que una sombra de origen desconocido se posa de repente sobre una comunidad para desbaratar su plácida convivencia con tal intensidad que las víctimas creen que nunca más volverán a ver la luz del sol. Sin embargo, tal y como viene, con el mismo sigilo y sinsentido, se va, para dejar solo la advertencia de lo incierto de la vida, de lo frágil de la civilización. La sombra nos ha puesto a todos a prueba. Bajo su insidioso eclipse se vio el verdadero rostro de cada cual, la pasta de la que estamos hechos.

La política es difícil porque debe actuar en situaciones de incertidumbre y sus decisiones atañen a los demás. Es decir, su casa es la de todos. No se puede reducir la política a un juego irresponsable de estrategia personal. Un político se puede equivocar, pero no actuar sin pensar en las consecuencias de sus actos. La política requiere imaginación. Hannah Arendt creía que la ausencia de pensamiento empuja a la política por la pendiente del totalitarismo. Y pensar significa ver con la mirada de otro e imaginar lo que vendrá después.

La pereza mental puede ser también una forma de pasión que nos incapacita para actuar en medio de la traición, el engaño, el secreto, la sombra.

La vida se compone de secretos, dice Javier Marías, de lo que ocultamos y se nos oculta. Secretos que vuelven indescifrable al prójimo. «La vida es compleja y ambigua, nos plantea dilemas morales constantemente, y la mayor parte dan mucho que pensar, como mínimo. Hoy demasiadas personas no piensan, no atienden, no perciben las contradicciones e inconsecuencias de sus posturas. De estas no se apean nunca».

Lo mismo ocurre en la política. Es con la imaginación como nos enfrentamos al secreto, en primer lugar reconociendo las limitaciones de nuestro conocimiento, en segundo lugar haciéndonos dudar.

Pero nuestros políticos detestan la duda, son ágiles para identificar los buenos y los malos, pero se niegan a vivir en la penumbra. Por eso lo que queda de estos días de eclipse es tan deprimente y cutre, sin un ápice de la grandeza de quien duda.

Nadie dudó, y quien lo hizo no se atrevió a ser consecuente con su duda, como si eso en política fuera un pecado. Algunos fueron toscamente ambiguos, intentando jugar a dos bandas, otros cambiaron y donde dijeron sí, dijeron no, pero ni en eso tuvo grandeza su duda.

Debería ser parte del trabajo del político pensar desapasionadamente.