Ya éramos reconocidos como la tierra de los chistes. Tras los apasionantes acontecimientos políticos vividos apuntamos al dudoso galardón de ser una región de chiste.

Nadie negará que la reciente trama política haya carecido de suspense, ritmo y emoción hasta el final. Una trepidante pieza de humor coral con cambio de guionistas incluido.

El formidable desenlace lo pergeñaron Teo y Fer, tras neutralizar la moción de censura de Cs y PSOE. Magistral su nada sutil mercadeo de voluntades. Y es cuando la trama languidece, que sorprenden con otra genial vuelta de tuerca y un desternillante punch line final: el de brindar a los díscolos de Vox la consejería de Educación y Cultura. Es así que emerge de la tramoya, cual dea ex machina, la figura de Mabel Campuzano, rutilante futura consejera para asuntos docentes y de artisteo. Y además, vacunoescéptica. Sencillamente, brillante.

Si habláramos de ficción, Murcia habría alumbrado un nuevo género: una suerte de comedia distópica de mimbres valleinclanescos que deja en mantillas a Borgen o a esos dramas políticos americanos de tres al cuarto. Si acaso, la referencia más cercana sería esa inquietante y nada cómica serie francesa, l’Enfrondement, El Colapso.

La risa, cierto, se enfriará al descubrir que no se trataba de una ficción de Netflix para el puente de San José, sino de la cada vez más esperpéntica realidad murciana. Una distópica realidad hecha de banderitas, pin parentales y precariedad que supera con creces a la ficción.

Murcia dejará también para la historia política un palmario ejemplo de la llamada teoría del caos. La mariposa sería aquel concejal díscolo del equipo de gobierno municipal murciano. Su temerario batir de alas al cruzar denuncias con el alcalde, desató el caos político en medio país. La crisis municipal se trasladó al Gobierno regional de Murcia, y de allí al madrileño, y de allí al Gobierno de España. Ayuso convoca elecciones, Pablo Iglesias deja su vicepresidencia, Ciudadanos se desintegra y los tercios de Vox se aprestan a poner sus picas en Flandes.

Mención especial merece la soberbia construcción de personajes. La foto final de Teo, Fer y Casado, cuyas generosas sonrisas desbordan las mascarillas, encarna la victoria. Su interpretación es tan convincente que, sin despeinarse, logran vender a su parroquia graneles de pura desfachatez como el triunfo de la libertad y la democracia.

Conmueve Ana Martínez Vidal, la inicial candidata de Cs a presidenta de la Región. Es magistral su caracterización de la ambición desbocada que conduce a un castizo final, el que en Murcia expresamos plásticamente como «quedarse con el moño hecho». . Aunque si un personaje de esta trama me enternece sobremanera es el de la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco. Doblemente incomprendida en su insoportable transfuguez. Insuperables esos contrastes con la despiadada hemeroteca. Dos años atrás decía presentarse a las elecciones para acabar con décadas de corrupción de Gobiernos del PP. Un mes después, tragó con una negociación con los populares que le obligó a asumir una vicepresidencia que a todas luces no deseaba. Hace unas semanas le cambian de nuevo el guión para firmar el compromiso de apoyar una moción de censura contra el Gobierno que, a su pesar, vicepreside. Tras la firma, en un sainetesco arrebato de dignidad herida, se desdice y resuelve volver a cargar con la cruz de su vicepresidencia florero; y de paso con los dineros que comporta. Cual heroína griega, aunque con ribetes tragicómicos, se inmola en la pira de la miserable fama que arrastrará de por vida. Sus argumentos conmueven hasta las lágrimas, aunque de risa. No la habían elegido para apoyar un Gobierno sanchista en su tierra, dice, faltaría más. Lo cierto es que a ella no la eligió nadie. Ni las fraudulentas primarias de su partido, ni quienes votaron Cs. Sencillamente estaba en la lista del partido naranja. Al igual que sus escuderos en tan virtuoso ejercicio de sinvergonzonería política. Y como ella, también premiados con devaluadas consejerías en un Gobierno regional de chiste.

Y uno se pregunta si no era más sencillo dimitir a fin de liberarse de tanta cuita moral. Eso haríamos los demás, gentes pusilánimes. A tan gallardos héroes murcianos les sobran arrestos para sacrificarse en aras de la posteridad, para arrastrar con generosidad el triste estigma de transfugas y vendidos.

Les queda el consuelo de saber que Murcia, a diferencia de Roma, sí paga a traidores.

Es lo que distingue a una región de chiste; que convierte la dignidad de nuestra vicepresidenta y sus acólitos en un mal chiste.