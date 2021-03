Una de las pocas ventajas de vivir en un no-país como Bélgica es que su Administración es tan caótica que las instituciones europeas han entendido que para que sus trabajadores no tengan tendencias suicidas lidiando con la burocracia es necesario que los eurócratas tengamos cauces administrativos distintos a los belgas.

Entre otras muchas historias con las que no les aburriré ahora, como que en Bruselas no existen los contenedores de basura o que la policía es de barrio y en una misma ciudad dos comisarías de calles paralelas no comparten información sobre nada (es decir, si a uno le roban el móvil y lo denuncia en Ixelles, pero el móvil aparece en Etterbeck, a aproximadamente 500 metros de ahí, nadie sabrá ni de quién es ni de la existencia alguna de denuncia previa), lo cierto es que lo mejor que me han dado Bélgica y su caótica no-administración es el DNI belga.

Mi documento de identidad nacional es lo que aquí se denomina el Special ID Card, que es esencialmente una tarjeta que te acredita como residente en Bruselas y trabajador de las instituciones europeas. Una especie de NIE, vaya.

Viviendo en el espacio Schengen entendía que era una tontería necesitar algo así, pues si con el DNI uno puede cruzar cualquier frontera esto no iba a servir más que para enseñarlo de vuelta en Murcia y posturear un poco con que una ya es toda una ciudadana del mundo.

El problema es que ese trozo de plástico que me acredita como belga ya es más valioso en España que mi pasaporte o mi DNI español. Hoy, de vuelta en nuestra gran nación, los derechos fundamentales de los españoles están muchísimo más restringidos si cruzo nuestras fronteras con un documento nacional que si lo hago con uno extranjero.

Yo, murciana residente en Madrid hasta que emigré a la conquista de Flandes, estoy empadronada en la capital del Reino. Mi familia y mi segunda residencia siguen estando en Murcia, pero por el cierre perimetral de fronteras autonómicas los madrileños no podemos pisar la Región.

Si un Guardia Civil me intercepta en la frontera de Murcia con Albacete y me pide el DNI, si le enseño el documento acreditativo español tendrá completo derecho a multarme y a mandarme de vuelta a casa. Si, por el contrario, le muestro que soy residente en el extranjero, tendrá que dejarme pasar.

Bruselas tiene una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Extremadura tiene una IA 14 de menos de 50. Como ustedes estarán efectivamente adivinando, yo, que vengo del epicentro europeo del coronavirus, puedo acceder a cada rincón de España sin ningún tipo de cortapisa mientras que un extremeño sin apenas riesgo de ser contagiado no puede ni salir de Mérida. Mucho menos, claro, llegar a La Manga.

Esta esquizofrenia gestora, por la que hasta los casi-belgas tenemos más derechos en España que los propios españoles, denota que mientras nuestros representantes públicos siguen jugando a una especie de Juego de Tronos en versión poligonera, hay un mundo ahí fuera de ciudadanos que esperan que los políticos dejen de mirarse el ombligo para entender que si les pagamos un sueldo es para que impidan que un no-país como Bélgica sea más eficiente que toda una gran nación como España.

Me queda poco tiempo en Bruselas, pero al final la voy a echar de menos. Por lo menos viviendo aquí podía ir a Murcia.

Lo echaré de menos.