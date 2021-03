Ironías del destino. El político con menos ambición de la esfera política de la Región de Murcia, la persona que desde el minuto uno, cuando la pandemia llenó nuestras vidas de contagios y muertes, de presión y sufrimiento, de miedo e incertidumbre, no dudó ni un segundo y se colocó su bata de médico en el servicio de Urgencias del Morales Meseguer, aquel doctor Serrano al que cuando sonó su nombre como candidato a la alcaldía de Murcia no lo conocían más allá de sus más íntimos y compañeros de trabajo, va a tener en sus manos la vara de mando de la séptima ciudad de España, salvo que de nuevo lleguen los filibusteros y empecemos a comprar y vender voluntades.

El doctor Serrano, José Antonio para sus amigos, no solo regirá una ciudad con medio millón de habitantes, sino que tendrá que enfrentarse a un reto mucho mayor. Tendrá dos años para abrir cajones, levantar alfombras y, sobre todo, preparar una ciudad para los próximos años.

Una ciudad llena de deudas, sin política de transporte, sin política para la lucha contra el cambio climático, solo dispone de protocolos informativos, con un problema de tráfico importante, y con alcaldes pedáneos que el anterior equipo cambiaba como el que cambia cromos en el patio de un colegio.

El PSOE, tras el fracaso de la moción de censura en la Asamblea Regional, tendrá que poner todas sus esperanzas para que esta vez, en el Ayuntamiento capitalino no les salga el tiro por la culata. Teodoro García no se va a quedar en Génova de brazos cruzados, sino que comenzará a lanzar huesos de oliva a diestro y siniestro, y recuerden que es campeón del mundo.

Los socialistas saben que si se hacen con la capital podrán demostrar lo que su líder, Diego Conesa, gritó y echó en cara a López Miras y la bancada popular, incluidos tránsfugas y traidores: corrupción, corrupción y corrupción.

El partido popular, no Ballesta, hará todo lo posible porque la caja de La Glorieta no se abra de par en par, pero esta vez está más difícil, al igual que ocurrió entre Isabel Franco y Martínez Vidal, y como decía el maestro Serrat: «Entre estos tipos y yo hay algo personal», pero esta vez, quien la canta no es Isabel, sino un tal Mario Gómez.

Hemos visto durante estos días, y los que quedan, que los populares no van a escatimar recursos ni insultos para parar el tsunami que les puede caer encima, y es que saben que el camino principal para volver a reinar en San Esteban sin sobresaltos pasa por La Glorieta.

Imagino que el doctor Serrano empezará a desmontar la farsa de alcaldes pedáneos que hay elegidos en el mercado persa que convirtió el propio Ballesta por acción u omisión, pondrá toda la información, si queda y no está triturada, que haya en el Ayuntamiento al servicio de la Fiscalía, que otra cosa no, pero trabajo tiene un rato, y al mismo tiempo tiene dos años para llevar a cabo su gran proyecto: poner a la ciudad de Murcia en el camino más recto que nos lleve de una vez por todas al siglo XXI.

Si prospera la moción municipal, los primeros en percatarse estoy seguro que serán los habitantes de las pedanías, y es que en Murcia, como Teruel, «las pedanías también existen».

PD. El otro día, cuando vi que la gente de Santiago el Mayor cruzaba sin mirar el tren me acordé de mi padre (nació en el Barrio de Las Ranas). Estoy seguro de que le hubiera encantado saber que ya no tiene que esperar a que pasara el tren para ir a la casa que lo vio nacer. Enhorabuena a la Plataforma Pro Soterramiento.