No es una casualidad que el día en el que España se convierte en el quinto país del mundo (tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá) en regular la eutanasia con los votos en contra de la derecha y la ultraderecha a este nuevo derecho de ciudadanía, el PP de Casado y Teodoro García Egea salven la moción de censura en la Región de Murcia con los votos de tres tránsfugas y ofrezca la consejería de Educación y Cultura a la misma ultraderecha.

España va por un camino y el PP en la Región de Murcia va por otro.

Mientras, el Gobierno de España vuelve a ser el de la consagración de nuevos derechos, el del progreso y el de la valentía en los avances sociales. El camino del PP de López Miras vuelve a ser el de transitar por la senda de corrupción y la mimetización con la ultraderecha.

Su huida hacia delante consiste en repetir las peores prácticas del pasado, violando hasta tres normas para seguir en San Esteban: sus estatutos nacionales de 2018 que recogen como infracción muy grave utilizar o valerse de tránsfugas para «constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas». Su reglamento de 2017 en Murcia y El Pacto Antitransfuguismo que firmó en 1998 y que ha sido ampliado en tres ocasiones, la más reciente en noviembre de 2020, que establece como tránsfuga a aquella persona que «abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político».

Con esta nueva forma de corrupción política, el PP del murciano Teodoro, el mismo Partido Popular que hace apenas unos meses, en plena batalla de las tres derechas por la campaña catalana, pedía a todos sus cargos que equiparasen a Vox con Bildu y hablasen de «las pinzas del extremismo y populismo». El mismo PP al que se le llena la boca hablando de «sentido y de Estado y libertad», se conforma ahora con las migajas que le deja comer la ultraderecha de Abascal en la Región de Murcia, trapicheando con la educación y la cultura en la Región.

Así de cínicos son los líderes de la corrupción como Pablo Casado, que aprovechando su ‘relevancia política’ se llevó a casa un máster sin cursarlo. Así de nuevas sus viejas prácticas: con la mano izquierda cierran Génova bajo excusa de regeneración y con la derecha utilizan la ‘caja b’ de siempre.

Corrupción a gran escala. Corrupción en las instituciones.

Un guion digno de Don Corleone: puñaladas traperas, guerreros que se sacrifican cumpliendo el bushido y compraventas de voluntades. Ya lo dijo Michael Corleone: «La política y el crimen son lo mismo». Todo vale para un López Miras más centrado en hacerle el harakiri a su programa electoral para comprarle a Vox el cheque escolar (un sistema que, a largo plazo, busca la extinción de los colegios públicos) y el pin parental (una llave, según Vox, en poder de las familias) que en llevar a cabo sus propias políticas. Todo por el sillón.

Una ‘política de libertad educativa’ bastante cuestionable en una Región con casi 100.000 inmigrantes de origen marroquí. Y en la que, tras la eliminación de la demonizada Educación para la Ciudadanía de Zapatero por parte del Gobierno de Rajoy no existe ninguna asignatura común a todo el alumnado, incluidos los que estudian religión, cuyo objetivo sea inculcarles valores como la igualdad, la tolerancia, el respeto a los principios democráticos o a los derechos humanos. Y que, sin duda, acentuará la segregación y descomposición de un sistema educativo que debe ser coherente, sin abordar sus problemas reales.

Un giro a la centralidad, que lo llaman ellos, y a la moderación que consiste en aliarse con Vox y sus disidentes regionales y en comprarle su programa electoral. Así de lucrativa es la inmoralidad en la Región de Murcia. Si no te pillan te haces de oro; y si te pillan, sólo tienes que dejar que pase el tiempo, ser una tumba y no tirar de la manta, porque los conspiradores leales al PP de la Región siempre serán recompensados. Porque, aunque «Roma no paga traidores», Génova sí.