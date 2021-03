Los nervios están a flor de piel y alguno, en plan broma, ha pensado en que los firmantes de la moción de censura en el ayuntamiento de Murcia deberían meterse en un hotel hasta el día de marras (el jueves 25 de marzo) para evitar las presiones que van a ir aumentando jornada a jornada. Algo así como lo que hizo Jesús Gil en Marbella para ganar la partida al entonces alcalde de la ciudad malagueña, Julián Muñoz: montar a los concejales en un autobús bien lejos de la casa consistorial y recluirlos en un establecimiento hotelero.

Los de Cs ya conocen las presiones que está ejerciendo el PP, que no dará por perdida la alcaldía de Murcia hasta el último momento, ya que dejar de gobernar en la capital supondrá un tremendo agujero en su organización debido a que los socialistas estarían al mando de tres de los cuatro municipios más importantes de la Región (Murcia, Lorca y Molina). Un escaparate impresionante de cara a cualquier campaña electoral que vaya a venir en unos meses o en dos años como correspondería. Por no hablar de la crisis interna que conllevaría tal suceso en un grupo municipal que tiene concejales de primera y de segunda, algunos muy cansados ya del Gobierno de coalición.

En estos días, los populares van a intentar tocar todas las teclas posibles para lograr ese concejal que les falta. No se descarta incluso que lo hagan en alguna bancada que deje ojipláticos a sus líderes locales por imprevisible. Pero ya se sabe que el PP tiene costumbre de hacer posible lo imposible. No en vano lleva 26 años con el poder en la Comunidad y en el ayuntamiento de Murcia.

Además, han logrado desviar la atención sobre las razones que han llevado a Ciudadanos, PSOE y Podemos a aliarse para la moción de censura. El alcalde de Murcia, José Ballesta, está defendido su gestión diciendo que no hay ningún caso de corrupción judicializado y sus concejales salen en tromba defendiendo los contratos menores. Sin embargo, obvian los motivos reales en esa moción, como si no la hubieran leído, en la que no se habla de la investigación de la UDEF ni de la presunta corrupción en la contratación.

Los tres grupos firmantes dedican en la moción duras palabras a la primera autoridad municipal, al que tachan de megalómano y que vive en su Luxor (tierra de faraones) particular; critican la mala organización municipal para hacer frente a la pandemia con el Plan de Reactivación aprobado y guardado en un cajón cuatro meses después (según los firmantes); el mal uso de los contratos menores (sin hablar de corrupción ni de la investigación de la Fiscalía) y, sobre todo, decidan bastantes párrafos a la actitud del PP y del exconcejal de Salud, Felipe Coello, por vacunarse supuestamente fuera del protocolo y que fue cesado prácticamente en tiempo de descuento (casi cincuenta días después de que el Pleno aprobara sendas mociones para su destitución).

Y ahí precisamente radica el punto de inflexión que ha llevado a Cs a plantear esa moción de censura. Si Coello hubiera sido cesado o hubiera dimitido, en tiempo y forma, como hizo el consejero de Salud no habría dado lugar a que los populares desbarraran y llegara la moción de censura que, en justicia poética, llevará a que Coello (que será el encargado de dirigir el pleno en una mesa de edad en la que él es el edil con la mayor) entregue el bastón de mando al candidato socialista si prospera la votación. Un hecho que los populares están intentado parar mientras determinados concejales del Gobierno local han comenzado a despedirse de sus colaboradores más cercanos y a sacar cajas de sus despachos en una operación de retirada ante la perspectiva de que el barco se hunde.

En La Glorieta están esperando la jugada maestra del PP tras ver lo que ha pasado en la Asamblea Regional, aunque ésta puede venir de otra bancada para dar la estocada final a los populares. Todo es posible en América. Por nadie pase.