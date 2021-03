«Me comprometí con los más pobres, he querido estar con los últimos».

Murió el pasado 8 de agosto a los 92 años. Pedro Casaldáliga, misionero en la Amazonía, pastor, luchador, poeta, un hombre muy valiente frente a los poderosos, sonriente y acogedor junto a los desposeídos, trabajador como uno más con ellos, bueno entre los buenos, ejemplar para todos. Nació en Balsareny (Barcelona), entró en la orden de los claretianos y en ella desarrolló su misión, que le llevó al corazón de Brasil.

José Ignacio González Faus recordaba que Matto Grosso «es una de las diócesis más extensas de Brasil (casi un tercio de España), dominada por grandes terratenientes millonarios, poblada por míseros campesinos; desde ese lugar ignoto y miserable, Casaldáliga se convirtió en uno de los obispos más famosos del mundo, y también en uno de los poetas más serios del siglo XX español. Cuando llegó a Sao Félix do Araguaia (su sede episcopal), el pueblo tenía unos ochocientos habitantes. Hoy cuenta más de diez mil y es mundialmente conocido por la obra de su pastor».

Allí cumplió su misión el obispo. «Su gente eran los indios de unas tribus no siempre amigas entre sí y alguna en trance de extinción, y también los poceiros, gente pobre que venía del norte y ocupaba tierras sin dueño. La ley lo permitía y era un modo de dar un poco de tierra y de vida al que no la tenía y hacerla rendir. Pero los grandes terratenientes y las poderosas compañías que desde lejos trazaban líneas rectas en los mapas selváticos exigían obediencia absoluta, aun con sacrificio de la propia vida. Don Pedro no podía ser un obispo al uso europeo. En vez de mitra se puso un sombrero de paja; como báculo empuñó un remo. Vestía, como siempre, camisa, pantalón y alpargatas. Quizá la estampa más parecida fuera la del Ecce Homo, la del profeta judío Jesús de Nazaret tal como el gobernador Pilatos lo presentó a las turbas que, no contentas con los azotes, exigían la ejecución».

Con motivo de su muerte se han recordado también las amenazas y atentados que sufrió el obispo y los problemas que tuvo con el Vaticano, que le llamó a Roma, es decir, a capítulo, sin el menor éxito. Casaldáliga se negó a firmar los papeles que le presentaron, no solo no renunció, sino que terminó sorprendiendo con un abrazo al Papa, que le interrogó también. Y no pasó nada ni en nada cambió su actitud.

El obispo Casaldáliga dice que lo contrario de la fe no son las dudas, sino el miedo. Y él actúa como si no tuviera miedo, o como si se lo hubiera tragado en el último momento. No pretende ser teólogo, ni siquiera de la Liberación, que son los suyos. Avanza por intuiciones y por sensibilidad. A los 45 años se sentía viejo y acabado. Ahora, al momento de su muerte, sigue en la brecha. Hasta última hora no ha dejado de hablar y escribir, sobre todo en catalán y en castellano, pero su lengua habitual después de treinta años de hablarlo y escribirlo con su gente es el portugués. No le preocupó la muerte ni la vejez. Pensó que así podía ir tirando hasta la vida eterna». Pues ya está en ella. Hoy expresamos un sueño cargado de esperanza: «Ya sé que es una fantasía, pero a veces pienso que me gustaría ver un día, en el balcón de San Pedro, un obispo con un sombrero de paja en la cabeza y un remo en la mano. Quizás entonces algunos vieran en el cristianismo ese elemento de sorpresa que lo hizo revelador hace dos mil años». Obispo poeta: Al acecho del Reino diferente / voy amando las cosas y la gente, / cuidando de todo y extranjero. / Y me llama tu paz como un abismo / mientras cruzo las sombras guerrillero / del mundo, de la Iglesia y de mí mismo.