Cambios

Aquí donde ustedes me ven, aunque ahora felizmente jubilado, he sido profesor toda mi vida. Al enterarme de que una señora de Vox, sección ‘libre’, va a ser la nueva consejera de Educación, he llamado a un compañero que todavía sigue en activo y le he dicho: «Ya era hora. A ver si os mete en cintura que buena falta os hace». Lo que me ha respondido él no puedo escribirlo aquí. No me lo permitiría el libro de estilo de este periódico, ni su director, ni, incluso, la Guardia Civil.

Instrucciones

Un hombre a otro, en una terraza, tomando café: «Tú da un traguico y te pones otra vez la mascarilla, otro traguico, y otra vez te la quitas y te la vuelves a poner. Tú hazme caso, que soy mayor que tú». (Ambos deben tener alrededor de los 80).

Negativa

No les voy a hablar del pleno de estos días en la Asamblea Regional, a pesar de que me lo he tragado entero los dos días, por aquello de la caridad cristiana. Ustedes no se merecen esa maldad por mi parte.

Noticias importantes

Me entero por la prensa de que Iker Casillas y Sara Carbonero se han separado. Parece ser que las cosas no andaban bien entre ellos y también parece ser que a Iker se le ha visto con una muchacha cuya foto demuestra que está muy bien dotada. Así es la vida, oiga. La carne, que es cantidad de débil. Y por la misma prensa me entero de que el marqués de Griñón, que ya tenía hijos de tres mujeres, quería también tener alguno con su última pareja, pero el hombre se ha muerto y no ha podido ser. Qué le vamos a hacer.

Cine

He visto Mank, la película más nominada a los Óscars de este año. Está muy bien si eres cinéfilo porque habla de los estudios de cine de los años de la transición del mudo al sonoro y de actores, actrices, directores y demás personal de aquella época, y sus nombres te suenan. Está ambientada en la preparación del guion de la que dicen es la mejor película de todos los tiempos, Ciudadano Kane, de Orson Welles. Mank viene de Mankiewicz, pero no de Joseph, el que dirigió Cleopatra, entre otras, sino de Herman, su hermano que era guionista y que murió pronto, alcoholizado. Lo interpreta Gary Oldman, muy bien, por cierto.

Retirada

Una mujer me dice: «Me da la impresión de que Pablo Iglesias se va a retirar de la política. Como no le vaya bien en Madrid, que, según las encuestas, le va a ir bastante mal, yo creo que se va a volver a sus clases en la universidad y a criar a sus nenes».

Antaño popular

El viernes fue San José. Hace treinta años este día era el santo de media Región de Murcia. Todavía sigue habiendo Pepes y Pepas, aunque Josefas ya no queda ninguna. Yo recuerdo mis listas de clase como profesor, y cómo fue que los nombres de los alumnos iban cambiando, y no me refiero a los Kevin u Osvaldos que vinieron de América, sino a todos esos nombres que hasta entonces nos habían sido tan ajenos, tan de otros países –no pongo aquí ninguno por si alguien se ofende -. Una vez, escribí en la pizarra los nombres de los alumnos para hacer grupos de trabajo a principio de curso, y llegué a una Vanesa, y así lo escribí. Entonces una alumna me dijo desde su sitio: ‘Ese no es mi nombre, yo soy Vanessa, con dos eses’. Lo corregí dándome a todos los demonios porque quién podía suponer que aquella chica se llamara Vanessa, con dos eses, si era de una conocida pedanía huertana.

Va a insistir en ello

Un hombre bastante mayor a otros dos, junto a un barril, en la puerta de un bar, tomando unas cervezas: «Creo que me voy a tomar otra. Y es la tercera».