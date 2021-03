Sólo le daba vértigo el sillón del dentista. El único del que el común de los mortales quiere desprenderse cuanto antes. Es verdad que también existen ‘rara avis’ que deciden abandonar la poltrona para saltar al campo de juego. La luz cenital que apuntaba a su boca le recordó los días de fútbol con su padre. Los potentes focos que rompían la noche. Hoy el que tenía miedo de quebrar era él.

Abre la boca, le dijo amable la dentista. Y le dio aún más miedo. Mover los labios en la Región de Murcia hace tiempo que es lo más peligroso. Más de uno ya le había comido el oído, no sin odio, diciéndole que se exiliara si cojeaba del lado equivocado.

Ahhh. Exclamó. Sabiendo que, al menos, no iba a ser reprendido por sus argumentos. Levanta la mano izquierda si sientes molestias, me dijo. Y nuevamente sintió escalofríos por si había descubierto que la derecha jamás la alzaría.

Comenzó la faena y apenas dados dos pases, la maestra le pregunta si era político. Dado que estaba tendido pero no compartiendo corrida en un tendido, calla. Más al adivina el rejón de la anestesia, qué no era cuestión de distraerla ni, por supuesto, llevarla la contraria.

Amigo de las tertulias, taurinas o no, considera el morlaco que lo mejor era no meterse en líos. Qué discutir con su dentista no es buena estrategia.

Ante la obligada callada por respuesta, fue entreverando banderillas con su sabiduría. «Yo la verdad es que no veo las noticias, pero lo de Pablo Iglesias me parece muy mal”. Y él ni mú.

Sin cambiar de tercio, siguió despotricando de todos los políticos, lo que, a su juicio, concitaría los aplausos de toda la plaza. Su compañera de cuadrilla así lo confirmó.

Una hora llevaba lo que quedaba de toro en el potro y seguían los bajonazos. Y él con la mano abajo. Era su vida o su muerte.

Hasta que no se miró al espejo de la escalera, a las 19, no supo si aquellas dos horas terminaron no con la vuelta al ruedo sino, aprovechando la anestesia, con su boca cosida. Así nunca volvería a tener problemas, pues mugir aún no es motivo de destierro.