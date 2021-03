Me pregunto cuántos de ustedes, en estos días de lluvia, han pisado una de esas losas sueltas que chapotean sobre el charco que ocultan debajo y te ponen perdido el pantalón y a veces hasta la camisa. Las aceras de nuestra ciudad son una especie de campos de minas de estas losas sueltas, aunque la mayoría de nosotros solo nos percatamos y nos acordamos los días de lluvia, cuando tenemos la desgracia de pisarlas. Esto ocurre, sin duda, por la falta de cuidado y de mantenimiento, porque si a quienes les corresponde velar para que el suelo esté perfecto y liso, sin baches inesperados ni losas sueltas, estuvieran más atentos y repararan los desperfectos, no se producirían estos pequeños accidentes urbanos. Confío en que tomen nota aquellos que se den por aludidos.

Nuestras aceras y sus numerosas losas sueltas son una metáfora perfecta de la situación que atraviesan nuestras instituciones, donde las almas libres, los renegados, los expulsados y los repudiados por los suyos cobran cada vez mayor peso y protagonismo. Ahora bien, no siempre son los culpables de llegar a esta situación, porque nuestro sabio refranero popular sentencia aquello de que dos no se pelean si uno no quiere y en una ruptura o separación siempre suelen compartirse responsabilidades.

La moción de censura que hemos presenciado esta semana en la Asamblea Regional de Murcia, ubicada en Cartagena pese a que a algunos se les ha olvidado mencionarlo, nos ha mostrado que nadie está muerto en política hasta que no se le da la estocada final y que una sola losa suelta puede provocar que se levante todo el suelo y hasta un terremoto de dimensiones incalculables.

Hacía meses que Isabel Franco era una losa suelta en Cs. Su propio partido había ido agotando el escaso cemento que la agarraba a la formación naranja, señalándola como principal responsable y única víctima del supuesto pucherazo de las primarias en las que salió vencedora y colocando en su lugar a la que se convertiría en su gran enemiga. Y cuanto más pisoteaban a Franco, más se soltaba la losa. El problema es que de tanto pisarla ha ido arrancando otras losas y, en cuanto se le ha presentado la oportunidad, se ha dado la vuelta y ha despejado la estocada que pretendía darle Vidal contra ella misma.

Que buena parte de nuestros políticos se mueve en gran medida más por ambiciones personales que por amor a sus colores o a su tierra tampoco es descubir la pólvora. Lo triste es comprobar lo mal que miden las consecuencias de sus hechos en lo que les afecta a ellos mismos.

Quienes juegan al mus saben que se trata de un juego de apuestas y que lanzar un órdago sin cartas que lo respalden conlleva sus riesgos. Ni el PSOE ni Cs pueden decir que no sabían que la moción de censura que presentaron era un auténtico farol, porque, en ambos casos conocían la situación interna del grupo parlamentario de Cs y pocos dudaban a las pocas horas de lanzar la apuesta de que la habían perdido, por mucho que los expulsados de Vox jugaran a hacerse los daltónicos para darse importancia y conseguir la consejería de Educación al descubrir sus valiosas cartas sobre la mesa.

De los seis diputados de Cs que firmaron la moción de censura contra Fernando López Miras solo dos de ellos mantuvieron el sentido de su firma una semana después en la votación de la iniciativa. Por mucho que algunos se indignaran y se rasgaran las vestiduras, por mucho que denunciaran que se trata de un escándalo político sin precedentes por el que sus protagonistas quedaran marcados para toda la vida, por mucho que algunos desplegaran el dedo acusador y dilapilaran a sus compañeros con un aluvión de insultos y desprecios, nadie puede decir que fuera una sorpresa o que no se lo esperaran.

¿O acaso creían de verdad que Franco y sus afines iban a consentir su sentencia de muerte política para entronar a quien lleva meses amargándole la vida? Nuestros políticos no pueden ser tan ingenuos. ¿O sí? Además, aquellos que escupen ‘chorizos’ y tachan de sinvergüenzas a otros, aquellos que se llenan la boca al repetir las palabras tránsfugas y corruptos una y otra vez, aquellos que reprochan a otros venderse por un plato de lentejas con forma de consejería, ¿acaso no hicieron lo mismo, sentarse y repartirse el Gobierno para formalizar la moción?

El problema de nuestros políticos, quizá lo sea de todos nosotros si nos examinamos por dentro con honestidad, es que tenemos lecciones para todos que no nos aplicamos a nosotros mismos y, cuando acusas a tu amigo de lo mismo que tú haces, pues lo normal es que te mande a algún lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiera acordarse.

La pena es que dudo más que muchísimo de que la moción y sus circunstancias nos sirvan para mucho más que para señalar a vencedores y a vencidos, cuando debería hacernos ver que para mantener el equilibrio y pisar suelo firme, debemos poner esmero y cuidado, no pisotear con demasiada fuerza y andar con precaución cuando se desata un temporal, porque corremos el riesgo de que las losas sueltas se rebelen y nos pongan perdidos de barro.

Se me antoja que cuatro o cinco losas sueltas en un suelo de diez hacen que el firme del Palacio de San Esteban no sea de lo más estable y quienes lo pisen van a tener que hacer grandes equilibrios para aguantar los más de dos años que les quedan hasta las próximas elecciones. Lo que está claro es que, como cantaban los mariachis en la Asamblea al finalizar la votación de la moción de censura, nuestro presidente Fernando López Miras sigue siendo el rey. Y mientras lo siga siendo, aguantará todos los órdagos que le echen. Lo que no sabemos es cuántas veces podrá darse mus.

Menos mal que en nuestro Ayuntamiento de Cartagena, las losas sueltas del PSOE parecen sólidas y resistentes y garantizan, por el momento al menos, un gobierno estable. En apenas tres meses, toca el relevo de alcaldesas. Conviene revisar bien el firme para no chapotear sobre ninguna losa y embarrarse.