Ha sido una semana dura, quizás estén ahora mismo pensando Fernando López Miras, Isabel Franco, Diego Conesa, Ana Martínez Vidal, etc., etc., sentados en algún sofá de sus casas, mirando la tele, en pijama y bata, o en chándal y zapatillas. Sus teléfonos, que estos días han quemado baterías como el que asa chuletas de cordero a la brasa, permanecen ahora silenciosos. En todo caso, de vez en cuando suena un wasap con un mensaje de alguien cercano: ‘Hemos ganado. Que se jodan’, dice uno que no ha parado de hacerle la pelota a su jefe en toda la semana. ‘Estuviste muy bien, lo del chorizo fue un acierto’, redacta otro y pone un emoticono de una cara de gánster que sonríe. Ellos, los del sofá, apenas los miran y desde luego no los responden.

En todo caso, si se lo envía alguien al que debe cuidar por si en un futuro les hiciera falta, le contestan con el emoticono del pulgar hacia arriba. Y sigue con el mando de la tele en la mano y con la prensa extendida sobre la mesa de centro, unos periódicos abiertos por la mitad, otros sin tocar todavía y alguno con páginas arrugadas con saña y con un escupitajo en la página de Opinión.

Todos se sienten cansados, muy cansados. Felices los hay poquísimos. Para la mayoría, sus sentimientos van desde la frustración y la rabia más profunda a una ligera tranquilidad, que es más bien una especie de letargo. Incluso los ganadores, el ganador por antonomasia, no las tiene todas consigo. El futuro se presenta complicado. Su papel desde ahora hasta el final de la legislatura tendrá que ser inteligente y polivalente, con mucho tacto y con capacidad de manejo de situaciones durísimas que se van a dar en su gobierno, seguro. Una vez sentados a la mesa los tres ex de Ciudadanos, la ex de Vox, los del PP y el susum corda, la cosa puede ponerse muy fea.

Porque no creo que lleguen a las manos, pero a ver qué hace una consejera ‘liberal y centrista’ cuando otra le diga que la violencia machista es igual que la violencia feminista, y que hay que proteger a los maridos a los que sus esposas les pegan con el rodillo de estirar la pasta de las empanadillas, que eso se da mucho y que ella lo vio una vez en un tebeo.

Alguno de los nuevos consejeros/as ni siquiera se han duchado en esta mañana de sábado. De todas formas, ninguno ha hecho el amor desde hace diez días, por aquello de los nervios y las preocupaciones propias del caso. Incluso el día de la votación, cuando su pareja le dijo a un ganador/a: ’Vamos a celebrarlo’ y comenzó a quitarse la camiseta, la/el glorificado/a `por los votos le dijo que se arreglara solo/a, que estaba hecho/a polvo. Ellos y ellas los han apoyado, pero alguno o alguna tiene miedo de que, al llegar a su trabajo el lunes alguien le pregunte, ¿qué?, ‘¿qué se siente al acostarse uno con un/a tránsfuga?’, porque gente mala de esa que vota a los que han perdido la moción la hay en todas partes, incluso alguna/o, que ya se veía con un posible puesto en la nueva administración, puede ser su compañero en la empresa, o la mujer del compañero, o la amante, o la prima de la amante, o del amante, vaya usted a saber.

El presidente de la Asamblea, también está en su casa y se siente cansado, que los años no perdonan y han sido días muy duros. Ha hablado tantas veces en tercera persona refiriéndose a sí mismo que al levantarse de la cama le ha dicho a su esposa: ‘Este presidente quiere churros esta mañana’, y ha añadido: ‘Esta institución proclama que no va a consentir que nadie le quite el mando de la tele en todo el fin de semana’.

No sé por qué, pero tengo la impresión de que todo el mundo tiene un regustillo amargo en el paladar, los que han perdido por no haber sido capaces de retirar la moción cuando vieron que la perdían, y los que han ganado por cómo han ganado, ‘sumando voluntades’.

Tócate la flor María.