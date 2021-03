Decía aquí hace algún tiempo que estábamos viviendo momentos históricos. Aunque en realidad nada nuevo bajo el sol, porque ya lo decía Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, allá por el año 1340, que el mundo se mueve por dos cosas, dicho en castellano actual: por dinero y por sexo. En nuestra Región, parece que algo de esto hay, de lo primero, claro, y si no es por dinero lo es por ambición de poder, que tanto da. Unos rompen un pacto por la galopante corrupción sin concretar pruebas específicas en el Gobierno regional; otros firman una moción de censura, al parecer por disciplina de partido, para después volverse atrás. Y otros, que son más de derechas que los de derechas, dudan entre apoyar a la derecha o a la izquierda.

Al final, las aguas siempre vuelven a su cauce, eso sí ,dejando cadáveres que el rio se lleva al mar. Y vuelta a empezar, tanto para ambiciones personales como para un partido político, que de ser bisagra ha pasado a ser una puerta abierta para salir corriendo del mismo, con más o menos dignidad, pero siempre con una profunda decepción de lo que pudo haber sido y en lo que se ha convertido.

La trasparencia ha brillado por su ausencia tanto en general para todos los murcianos, y eso a pesar de que fue un baluarte firme que se propuso el Gobierno regional cuando empezó su andadura hace dos veranos, como en particular, con los acuerdos en pasillos, silencios en Consejos de Gobierno, y reuniones de madrugada. Política pura y dura, al fin y al cabo, con sus gozos y sus sombras, con sus laureles y sus miserias.

Pero no solo nuestra Región ha sido, está siendo, historia desde el 11 de marzo (siempre un día 11, siempre nefasto, salvo en fútbol) rememorando las traiciones de los idus de marzo. También, España-Cataluña lo es. Puigdemont, que es como aquel chiste donde la madre de un soldado en su jura de bandera le decía al padre que no era amor de madre, pero el único que no llevaba el pie cambiado era nuestro hijo. Pues eso, todos, incluido ya esa Europa que nos quiere y nos respeta tanto, le ha quitado su inmunidad parlamentaria. Y como si fuésemos tontos (o sí, que a veces lo dudo) trata de dar la vuelta a su tortilla o, mejor, a su empanada mental, y dice que ha sido un éxito el que hayan votado a su favor 248 parlamentarios, y 400 en contra.

Lo que me lleva a reflexionar sobre tres cuestiones. Primera, si cree de verdad que eso es un éxito es que nos toma no por tontos sino por lelos del todo. Segundo, cómo una persona que siempre ha proclamado fuera los privilegios, y en concreto el aforamiento, ahora se ampara en él. Y finalmente, qué va a pasar a partir de ahora. El juez Llarena, aunque Puigdemont recurra al Tribunal de Luxemburgo (engordar para morir), retomará las órdenes de arresto y extradición. Será la Justicia belga (esa que tan poco caso nos ha hecho hasta ahora) la que decida si lo extradita a España para ser juzgado. No quiero ni pensar que nuevamente lo deniegue, porque si es así ya no sé que pintamos en Europa, salvo para que nos den dinero.

El descrédito de España sería monumental, y en particular el del poder judicial. Lo que unido a las nuevas reformas legislativas a las que se opone el Consejo General del Poder Judicial, al quitarle toda decisión en cuestiones que le afectan directamente, vamos a quedar a un nivel soterrado. Si hubo un juicio justo a los actores secundarios de la sedición del 1-O, que su cabecilla siguiera siendo protegido por la Unión Europea a la que pertenecemos, permitiendo su rebeldía y huida, carecería de todo sentido lógico y jurídico.