Ha caído en mis manos un librito sobre el decaimiento del rol paternal en la crianza de los hijos. No se trata de que haya muchas madres solteras, sino del auge que está teniendo la progresiva anulación del modelo masculino como padre, y de cómo nos está afectando, como sociedad, la ausencia de ese modelo educativo a la hora de formar seres para el mundo, que es al fin y al cabo, de lo que trata la labor de ser padres.

El librito no habla de esos casos en los que el padre está físicamente ausente durante mucho tiempo, por ejemplo, por trabajo, como en el caso de los emigrantes, ni tampoco cuando falta por haber fallecido. El problema se plantea cuando el rol paternal masculino está eliminado de la ecuación en lo que se refiere a la educación de los hijos. Porque en el caso de los padres trabajadores o de los que tristemente han fallecido, la figura de padre educador sí que está, aunque sea en forma de expectativa sobre su regreso, o en lo que diría o haría si estuviera aquí.

No desvelo nada nuevo si digo que el avance del feminismo más radical va orientado a la ausencia total del padre en la crianza. Las últimas ocurrencias feministas, como denominar leche humana a la leche materna, o llamar progenitor número uno y progenitor número dos al padre y a la madre, además de ser una aberración en todos los sentidos, van en la línea de eliminar al hombre de cualquier papel en el nacimiento y la educación de los hijos.

Lo malo no es que los planteamientos sean más que cuestionables. Lo malo-malo es que un padre es tan necesario como una madre, y privar a los hijos de esa figura es mutilarlos en su desarrollo. Y no me negarás que, en la actualidad, hemos avanzado más que nunca en lo que a implicación masculina en la educación se refiere. Nunca ha habido tantos padres en el pediatra o en las tutorías de los colegios como ahora.

En esa ecuación simplificada de la educación, reducida a la femineidad, o más bien a educar solo con el lado femenino, nos encontraremos irremediablemente con seres blandos y sensibles. Seres a los que les falta la otra mitad. Está muy bien ser empático, paciente y generoso, y ponerse en la piel del otro, y todo lo que supone el lado femenino de la personalidad. Pero en la vida real, además, debemos ser fuertes y responsables. Capaces al fin y al cabo de cumplir nuestra obligación. Los viejos hablaban de un palico que había que ir enderezando. Pues el palo se endereza con un referente de autoridad. Lo que en el lenguaje popular se conoce como un guantazo a tiempo. Si un hijo conoce la autoridad del padre, le será más fácil responder a la autoridad de un profesor o de un policía. No le generará frustración obedecer, aunque no le guste. La vida está hecha de pequeñas frustraciones que hay que vencer.

Y no nos engañemos. Los padres también educan con cariño. ¿No has visto a esos padres que están dos horas dándole al balón, sin decir una palabra? ¿Qué más cariño quieres?

Si nuestra misión como padres es dejar hijos mejores para el mundo, nuestro deber también es fortalecerles y hacerles conscientes de sus limitaciones y de sus obligaciones. Y sí, también llenarles de sueños y de ilusiones, pero con los pies en la tierra. Por algo Goethe decía que los buenos padres sólo tenían que dar dos cosas: raíces y alas. Y eso lo dan, juntos, mamá y papá.