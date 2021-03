Vuelvo a declararme ferviente seguidor de Las Leyes de Murphy como la teoría que explica todo cuanto nos está pasando y, por lo que se ve, todo lo que nos espera: si algo va mal, siempre puede empeorar. En mi pueblo, los viejos siempre decían, cuando el carro iba cuesta abajo y sin frenos, aquello de «Virgencita que me quede como estaba».

El poder, que no es exactamente lo mismo que el Gobierno, no tiene hartura, ni complejos, ni empatía, va a lo suyo, caiga quien caiga. A veces se pone un guante de terciopelo y parece que disimula su puño de acero y hasta nos parece que se enrolla con nosotros y nos paga una ronda, pero cuando ve en peligro su hegemonía se acabaron los caramelitos, los palicos en la espalda y hasta el pan y circo. Cuando hay amenaza de rebelión, pues a degüello y sin caretas. Parece que la cosa se ha desmadrado, no queríamos caldo y ahora vamos a tener dos tazas y mezclado con aceite de ricino.

Os aseguro que, por salud mental, pensaba esforzarme hoy en escribir sobre cosas de arte y cultura, harto ya del espectáculo que estamos dando en la Región de Murcia y que se ha contagiado a la política de Madrid. Pero las redes están que arden con la noticia del acuerdo del gobierno ‘coche escoba’ (recoge tránsfugas), que parece ser que ha vendido lo único que hay más importante que la propia vida, que es la educación y la cultura, por cuanto es lo que nos hace humanos y no meramente seres vivos bajo la ley de la selva.

No voy a demorarme en evaluar los discursos de sus señorías en la moción de censura que hemos padecido todos, ni siquiera el impresionante «quousque tamden abutere en plena pandemia» de María Marín, siempre entregada como los profetas, clamando en el desierto. Pero he de decir que a veces pienso que, detrás de todo esto, hay un guionista malvado, un duende malévolo, que se empeña en removerlo todo para que se arme el lío.

A mucha gente le molestan estas disputas partidistas y preferirían unos parlamentos llenos de educación y buenas maneras, como aquellos matrimonios de conveniencia, siempre tan risueños en público y, luego, en privado, cada uno haciendo su vida o el uno haciéndole la vida imposible a la otra, pero sin dar el escándalo. Nos cansa mucho todo este barullo y filibusterismo partidista, pero tampoco te puedes fiar de las aguas mansas, no hay más que acordarse de las Cortes franquistas o hasta del tribunal de la santa inquisición, donde todo era silencio y divinas palabras.

ISIDORO MÁIQUEZ. Hoy viernes se representa en el Teatro Romea «Isidoro Máiquez, una estatua sin palomas», una maravillosa biografía teatralizada de aquel cartagenero, gran renovador del arte escénico, cuyo bicentenario de su muerte conmemoramos ahora. El autor, director y actor, Pedro Segura, se ha basado en biografías como la de Manuel Ponce para presentarnos a uno de los mayores genios de la cultura española de todos los tiempos. Máiquez entregó su vida, hasta el último aliento, a cambiar y modernizar el teatro, las condiciones de bienestar y seguridad de los actores y la sociedad de su época. Amigo de Goya y retratado también por Galdós en los Episodios Nacionales, Máiquez se enfrentó al poder y combatió con vehemencia la ignorancia impuesta y la censura. En la plenitud de su éxito fue encarcelado y desterrado, hasta que murió pobre y loco en la ciudad de Granada a los 52 años.

Han sido tantos los grandes luchadores contra las injusticias que, como los mejores científicos, poetas o artistas, han sido ninguneados, maltratados, machacados, fusilados o exiliados… La historia de España está llena de auto mutilación. Este país se ha cortado los dedos que hiciera falta, una pierna, el brazo izquierdo y, casi siempre, todo lo que sobresaliera por encima del hombro. Y así vamos, dando bandazos como pollos sin cabella, sin ser el país que podríamos ser si no nos sometiéramos a quienes nos tienen encerrados en el gallinero, con la mierda hasta las cejas.

NIADELA. Me decía Pedro Segura, mientras hablábamos esta semana de la lucha de Máiquez: «¿A ti no te pasa que a veces te dan ganas de retirarte a vivir al campo y dejar a todos estos que se maten entre sí?». La verdad es que sí, a uno le entran ganas de tirar la toalla y renunciar al costoso esfuerzo de poner nuestro grano de arena en mejorar un poco las cosas a tu alrededor. Al fin y al cabo, la vida son dos días y casi todas las causas están perdidas y hasta los hijos de los dioses terminan crucificados por los mismos que después les rezan. Esta semana he sabido que una famosa periodista de El Intermedio, Beatriz Montañéz, lleva cinco años retirada en el monte, viviendo, de manera voluntaria, sola en una cabaña. Abrazada a la simplicidad y frugalidad, ha descubierto la felicidad, según cuenta en su libro Niadela. Tal como está el patio, no es mal plan el salir de aquí y vivir lo que nos quede de manera sencilla, con unos libros, unos lápices y un calzado adecuado para andar por el monte.

Mientras no mandemos todo a paseo, aquí seguimos constatando la certeza de que todo puede ir a peor. Entretenidos con las pantallas, embobados por el pan y circo, domesticados por la propaganda y con el miedo en el cuerpo al saber que al que replique le va a caer un castigo que va añorar haberse callado. Los listos abandonan el barco cuando se hunde, se construyen su palacio de cristales opacos para no ver los que sufren a su alrededor o se venden al mismísimo diablo que les promete «todo esto te dare si te postras y me apoyas».

No nos gusta lo que estamos padeciendo y nos creemos que nos podemos salvar si cada uno vamos a lo nuestro y los dejamos hacer, así sólo conseguiremos la paz de los cementerios. Otros creen que la salvación la van a traer con la mano dura, que la letra con sangre entra. Peor aún. Llega un momento en que nos encontramos en una encrucijada: mirar para otro lado y seguir nuestro camino, no sea que nos la carguemos, o tomar el camino recto, que en realidad está lleno de curvas y baches, y cantarle las cuarenta a quien se ponga por delante.

Lo de que nombren para cuidar al rebaño al mismísimo lobo es la gota que colma el vaso (otra más). ¿Qué más necesitamos para cambiar de pastores? No escarmentamos y se avecinan tiempos de cruz.