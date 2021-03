Se dice pronto, pero hace un año que a todos nos cambió la vida, hace un año que nuestro gesto tornó a recelo e inquietud. Un 11 de marzo la OMS declaraba oficialmente la pandemia por el brote de un ente nuevo casi para todos, llamado Coronavirus, causante de la Covid 19. Y pocos días después, un 14 de marzo, este país se declaraba en estado de alarma . A todos nos sonaba muy lejano, sinceramente pocos sabían colocar Wuhan en el mapa, y veíamos las imágenes desde casa como si de La Invasión de los Ultracuerpos (Philip Kaufman, 1978) se tratase. Pero fueron apareciendo más casos en otros países y apenas sin información para saber qué hacer comenzó el caos. Como si de un castillo de fuegos artificiales se tratase, el bicho empezó a señalar lugares alrededor del mundo, traspasando fronteras a la velocidad del rayo. Todo era confusión y miedo, preguntas que nadie sabía contestar a ciencia cierta. Pero desde 115 países nos llegaba la voz de alarma, de repente, un alto porcentaje de personas se habían infectado. Y lo que es peor, morían rápidamente. No importaba la raza, el sexo o la condición sexual. No importaba si tenías más o menos dinero. Este virus no hacía distinciones sociales. Y ahí, desde las ventanas de nuestras casas, encerrados sin saber muy bien qué hacer, comenzó la primavera más extraña que jamás hubiésemos podido soñar. La angustia y el desasosiego ante una enfermedad desconocida se apoderó de nosotros, mientras impasibles y cabizbajos veíamos caer la lluvia a través del cristal.

Como casi en todo, aquí sí pudimos distinguir el escalafón de clases. No debe ser ni medio parecido tener miedo o ansiedad desde un piso inferior que mira a un patio de luces, que desde la hamaca de un jardín. Los más afortunados comenzaron a trabajar desde casa. Otros no tenían más remedio que salir a hacerlo fuera, cargados de incertidumbre. Los menos dichosos perdieron su oficio y a otros nos tocó ir al frente, luchar en primera línea de fuego. Nos pasábamos el día pendientes de recopilar la información que nos llegaba. Nuestra única misión era contener la pandemia, parar ese horror que cada día aumentaba el número de muertos en los hospitales.

Pero también entre nosotros se desarrollaron hábitos impensables. Dejamos de tocarnos, los abrazos ya no existían y el miedo se convirtió en nuestro uniforme. Nos faltaba absolutamente todo lo imprescindible para evitar el contagio. ¿Cómo puede un país desarrollado carecer de insumos esenciales como unos guantes o unas mascarillas? ¿Cómo no haber sido previsores sabiendo la que nos venía a invadir? ¿Cómo puede un Estado que se precie, que se crea cabal y decente, dejar de la mano de Dios a sus sanitarios, siendo éstos cómo se ha visto que son, esenciales, imprescindibles? Pues nos dejaron, nos pagaron en aplausos, pero nuestra realidad era otra.

Vivimos cada jornada cómo una auténtica pesadilla, agotando la pocas existencias del material del que disponíamos. Daba igual si éramos el último aliento o la última palabra del que marchaba... Dábamos igual. Aceptamos que éramos des conocedores de lo que estaba por llegar.

Ya dediqué una columna al sentimiento a pesar de la vocación. Esto va de otra cosa, esto va de agradecer, de pagar la deuda que este país tiene con nosotros y no hacernos sentir como en Los Olvidados (Luis Buñuel, 1950) porque hemos visto día tras día a seres humanos morir desproporcionadamente.

No encuentro ni ética ni moralidad, es todo una mentira. Se han olvidado de nosotros a la primera de cambio, han sido buenos por propio interés y ahora toca claudicar. No es cuestión de lo que queremos, se trata de ser justos, pero el mundo es cruel y la moral en un mundo cruel es la contingencia, el azar, la suerte. No cabía pensar que existían personas decentes en un mundo indecente.

En fin, lo que no te mata te hace más fuerte y ahora toca apretar los dientes y bailar hasta caer rendidos. Porque algo os diré, y es que somos héroes, nos hemos tirado al vacío sin paracaídas con la única misión de salvar vidas, las vidas de los vuestros. Así que, en la conciencia de todos quedará que con el posible fin de esta pandemia cientos de enfermeras y otros sanitarios que formamos equipo se vean o nos veamos en la calle, sin rumbo y sin dirección.

Canción que escucho

mientras escribo:

Razas de Caín,

Los Enemigos.

❤❤❤