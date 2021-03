El reconocimiento de la inherente dignidad y de derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana son los cimientos de la libertad, la justicia y la paz». Así reza el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó con 48 votos a favor y ninguno en contra o abstención. Sin tránsfugas. En los últimos tiempos asistimos a la descarnación de la moral en la política. El reciente caso de transfuguismo de tres diputados que se decían liberales anunciado en el mismo momento que su ascenso a alto cargo de Gobierno dibuja sin pudor el descenso de la política al infierno que Dante visionó.

Dicen que la sombra de la corrupción es alargada, pero no había hasta ahora llegado al mismísimo templo de la soberanía popular. Imagínense qué nos contaría la historia si Aníbal, o Escipión, hubiesen traicionado el encuentro cara a cara en Zama y hubiesen aprovechado lo que podían creer una ‘mala negociación’ para asestar un traicionero y fatal golpe al adversario. O cómo seríamos si Odiseo, o Ulises, no hubiesen rechazado la inmortalidad, si el triunfador modelo humano a seguir hubiera sido el de Tersites, el hombre ordinario y vulgar, de escasa valía, que se guía por un cálculo cargado de sensatez para lo propio, pero ausente de valores.

Siempre se ha dicho que todos los males que aquejan la moral son propios de la naturaleza humana, pero lo cierto es que es no es el simple vivir lo que da sentido a la vida y a la existencia, sino hacerlo bellamente, que decía Sócrates. Por eso cuando observamos que se viola la dignidad, percibimos que se derrumba el propio ser. Y es el liberalismo antes que nada una doctrina política centrada en la persona humana, en su dignidad y en los derechos naturales y las libertades que se derivan de su condición de ser racional. Liberalismo y dignidad están, pues, unidos. Por eso resulta una aberración el observar hoy al transfuguismo adentrarse sin pudor en las filas liberales, y vivir de primera mano cómo los conservadores trafican en la plaza pública con esos tránsfugas, que ciegos y absortos en su propia indecencia llegan a disfrutar con su escarnio, otorgando al relato una singularidad desconocida.

El daño al sistema es tremendo, y ya está hecho. Los pilares de nuestra democracia reciben desconsolados un impacto demoledor, de efectos desconocidos. Si el indigno nos gobierna, ¿qué podemos esperar de su legado? ¿Cómo podremos justificar e inculcar la propia existencia de valores?¿A qué futuro nos enfrentamos?

Asistimos a un momento histórico. En la Asamblea Regional de Murcia 45 diputados de todos los colores escucharán atentamente de una mujer valiente y vital en qué consiste la dignidad, en qué se fundamenta nuestro ser y cómo no podemos permitir que se viole a nuestra institución más preciada, la que emana del pueblo. El devenir la ha puesto hoy en el lugar de Odiseo, y a fe mía que lo hará bien. Después sus señorías tendrán que votar, y no será fácil. Algunos conservadores, me consta, tienen un dilema difícil de describir. Otros se preguntan si sacar tajada o ponerse de perfil podría ser una opción. No lo es. Si encontrar la ausencia de escrúpulos y principios cuesta tan poco, encontrar la dignidad debe ser también posible.

Yo, como muchos hoy, conservadores, ultra-conservadores, socialdemócratas o comunistas, preferiría ser un mero espectador, observar el espectáculo y levantar o bajar el pulgar, pero algo me lo impide, y no es mi afiliación. Es algo de dentro, de muy adentro. Mi yo cognitivo se rebela. Algo no está bien. Esto no va ya de ideologías, ni de votos, ni de Gobiernos o sillones, ni siquiera de tener que elegir. Se trata de la dignidad.

Escuchen hoy a Ana. Se trata de la esencia del ser humano. Hoy no tienen opción, no pueden elegir, hoy toca votar dignidad.