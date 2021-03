No miento si digo que no sé por dónde empezar a escribir la columna de esta semana después del despropósito del que hemos sido testigos a nivel político en la Región de Murcia y como consecuencia, el tsunami que ha significado en el resto del país. El guionista del 2020 ha vuelto a asomar la patita en 2021, tras el asalto al Capitolio y Filomena, para que no bajemos la guardia, y no olvidemos que todo puede pasar en estos tiempos tan convulsos, ¡y nos lo queríamos perder!

El ser humano es infinito y nuestros políticos aún más. ¿Conocen la teoría del caos o el efecto mariposa? Es la consecuencia interminable de hechos aparentemente desencadenados entre sí que acaban por tener consecuencias completamente impredecibles. ¿Les suena? Es exactamente lo que ha sucedido en los últimos días en la Región de Murcia, una gran desconocida para muchos, que se ha colocado en el mapa político nacional, dando vergüencita.

¡Ay la política y su fontanería! Los navajazos, las venganzas, las traiciones, el poder, los sillones y dos huevos duros, todo esto agitado en una coctelera es lo que hemos vivido esta semana de infarto. Murcia se convirtió en el laboratorio de experimentos políticos en varios despachos de Madrid. A muchos les sorprenderá mi opinión al respecto, pero desde el inicio me parecía mala idea la jugada de la moción de censura. Me explico:

Una moción de censura en mitad de una pandemia como mínimo debía tener un proyecto político detrás; un relato: ¿nadie se lo ha preguntado durante las escasas horas en las que soñaron con la hazaña? Sé que sólo sacar al PP después de 26 años puede ser argumento de peso, así como la vacunación de funcionarios y altos cargos de la consejería de Sanidad, o los asuntos turbios del Ayuntamiento, pero siento ser fría o excesivamente analítica, y tras darle mil vueltas, no había razones, solo un cambio de sillones orquestado por las cúpulas de dos partidos, lo que pasa es que al final la cosa se complicó de tal manera que sus protagonistas decidieron hacerle un gran homenaje a Berlanga en el año de su aniversario. Detallazo.

Solo se necesitaba una estrategia, alguien que la liderara y no vean la suerte que tuvieron en Ferraz y Alcalá al encontrar en Martinez Vidal la Juana de Arco perfecta para un plan que parecía no tener fisuras. Arrimadas veía la remontada tras el batacazo catalán, Murcia le daba igual, lo importante era saltar cuanto antes del Titanic a los botes salvavidas ¿De verdad creen que nos merecíamos eso? Si le preguntan a hosteleros, comerciantes, autónomos o gente de la calle que necesita ayuda en la peor crisis que hemos conocido, les dirán que no, porque un cambio de este calibre a dos años de acabar la legislatura, lo primero que ocasiona es el retraso de la aprobación de unos presupuestos regionales más que necesarios por las ayudas destinadas a sectores que agonizan. Pero, claro, los ciudadanos hemos sido los últimos de esta ecuación.

Tengo el corazón partío, porque por una parte a pesar de mirar lo sucedido con asombro entendía que era hora de que el PP abandonara las instituciones, dejando paso por salud democrática a otros partidos políticos en la Región de Murcia. Si tenía que ser así, pues adelante, pero a qué precio. Este despropósito desde el principio solo era empujado desde la última planta de sedes políticas por intereses de poder, así como el capricho y venganza personal de una irresponsable con mucha ambición que puede despedirse de la política. Mientras el psoe de la región tras el sueño de una corta noche de casi primavera iba de comparsa y tras lo ocurrido quedará tocado y algo hundido por lo que pudo ser y no fue.

La moción de censura murciana generaba una reacción en cadena en varias Comunidades autónomas como Madrid, donde Ayuso trazó su propia venganza a Ciudadanos, rompiendo su acuerdo de gobierno y fijando elecciones en mayo como excusa: que lo sucedido en Murcia le podía salpicar, cuando lo que quería en realidad es quitarse de en medio a los críticos para poder gobernar con quien realmente se siente cómoda, el fascismo. Qué peligro tiene esta señora, y qué pena los ceses de personas tan válidas como Roberto Nuñez, consejero de Ciudadanos de Deportes, con el que he tenido la suerte de trabajar en estas últimas semanas. Esto es lo que me repugna de la política, que pasan a cuchillo por intereses a personas que vienen a trabajar y mejorar la vida de los ciudadanos. Es injusto, pero así.

Castilla León o Andalucía estaban en el punto de mira, mientras Teodoro y Pablo se enteraban casi a la vez que Fernando de que les estaban haciendo la cama; mal, Teo, mal, un secretario general tiene que estar en las cosas del partido y prever estas amenazas a feudos históricos como Murcia. Más cuando tu partido estaba en horas bajas por Bárcenas, la sede y demás escándalos, así como por los fracasos políticos en el País Vasco o Cataluña. Delicadisimo momento del que sorprendentemente han salido triunfantes para frustración de muchos. Teodoro se lo jugaba todo en Murcia y, claro, cuando uno se juega su poder, su posición y seguir siendo ‘el puto amo’ o demuestras que vales para esto o ya puedes ir haciendo la maleta y volver a tocar el piano y lanzar huesos de aceituna. Con una estrategia de fontanería de libro empezó el baile; las presiones, las llamadas, las conspiraciones, con un giro de guion definitivo, el tamayazo murciano, poca broma.

El PP abría sus brazos, sus piernas y sus puertas a Ciudadanos. Jugadón maestro de Teo que afiló los cuchillos y Boom, el viernes pasadas las trece treinta de la tarde, Inés y Ana nunca olvidarán lo que sucedió, y seguro que el PP tampoco. Se escenificaba la venganza, la jugada maestra, el transfuguismo de libro, tres consejerías y puestos de salida en las próximas elecciones, para tres miembros de Ciudadanos eran la moneda de cambio para blindar al PP. Con una puesta en escena muy marketiniana, con el nuevo Gobierno arropando a Fernando, dos atriles y los medios nacionales conectando en directo, salieron juntos Isabel y Fernando, a contarnos milongas: que si los ciudadanos no se merecen esto, que si hay que priorizar la Región o la peor frase de todas para mi: «Seguiremos como siempre», mátenme. Cuando la lectura es: hemos estado con el culo encogío durante dos días al poder perderlo todo y menos mal que hemos salvado los muebles y los sillones.

Isabel, tienes un meritazo, te aplaudo, tú solita has rematado al partido cítrico a nivel nacional, te había infravalorado, aún recuerdo lo verde que estabas al llegar a sus filas y mírate ahora, mis respetos, podrás poner en tu CV: «Yo maté a Ciudadanos», y oye, muy bien, lo rápido que has incorporado el discurso de tu nuevo partido: «No me eligieron para entregarle el gobierno a Pedro Sanchez», verás tú qué risa cuando en 2023 compartas sillones con el fascismo, porque eso es lo que le espera al PP en toda España y sobre todo en Murcia, gobernar con el único partido de la derecha que le queda, porque se acabaron las mayorías absolutas obscenas. Me va a encantar ver cómo el partido de la gaviota se vende como un partido moderado cuando en el baile solo le queda Vox. Habrá sido una jugada maestra a corto plazo, pero en dos años nos vamos a reír, por no llorar.

«En política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse para no oler mal». decía Enrique Tierno Galván.