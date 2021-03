Ha sido durante esta pandemia, después de muchos años, cuando he vuelto a hacer el Via Crucis la madrugada de los viernes de cuaresma. No es el de la Catedral, que ya sabes que me encantaba, y que ahora está suspendido por el covid, aunque el que he encontrado no le queda muy atrás.

Se hace muy difícil no recordar los Via Crucis de siempre, cuando salíamos de casa de madrugada, todavía de noche y con las farolas aún encendidas, camino de la Catedral. Cualquiera podría pensar que estabas loca, ir a rezar a esas horas, así que era reconfortante coincidir con otra gente, desconocida y anónima al primer vistazo, pero cercanamente familiar cuando al acercarte a la Catedral, veías que ibais al mismo sitio.

El Drexco solía estar ya abierto, sirviendo cafés mañaneros. A esa hora, intempestiva si no fuese viernes de cuaresma, la Trapería tenía un goteo alegre de gente que iba a encontrarse. Más que para rezar el Via Crucis, parecía que habían quedado para pasearse. Los murcianos no sabemos hacer nada sin divertirnos, hasta las cosas más serias las vivimos con jolgorio, y el Via Crucis no se escapa de esa intención festiva.

Una vez que llegabas a las inmediaciones de la Catedral, oyendo de lejos el altavoz que dirigía las oraciones, te unías a la procesión. Era fundamental no ponerte muy delante, que pareciera que ibas al lado del cura, pero tampoco muy detrás, donde no llegaba el sonido del altavoz, y con toda la gente que iba hablando y saludándose, perdías el hilo de las estaciones. Muchas veces eras tú quien veía a alguna amiga o a alguien conocido, así que desde la mitad de la muchedumbre hacia atrás, los cuchicheos estaban consentidos.

Lo que más me gustaba era ver la devoción natural que, al menos en Murcia, tenemos por esos ceremoniales. La tranquilidad con que la gente seguía las oraciones, en voz alta, sin complejos. Padres o madres con sus hijos, o grupillos de amigos que se iban de ahí al colegio. Como los de Maristas, que ganaban puntos si el profesor les veía. Qué forma de invitar a practicar la fe.

Otro clásico del Via Crucis eran los cánticos. El Sálvame Virgen María, una vez que lo oía ya no se me despegaba del oído en todo el día. No sólo la música. Me acompañaba todo el tiempo la sensación, sobrecogedora, de oír cómo el Via Crucis era para acompañar al Señor ante lo que le espera, pero el cántico de la muchedumbre es pidiéndole a Él y a Su Madre que le acompañe en sus desvelos. Todos acompañando al Señor hasta el Calvario, y cada uno llevando también su propia cruz. Qué consuelo podría ofrecer Cristo, de no haber sufrido como un ser humano. Qué esperanza puede dar quien no conozca el dolor de la enfermedad, o la desesperación ante el sufrimiento. Me sigue pareciendo un rito sobrecogedor y precioso.

Terminado el Via Crucis, y sin más rodeos, había que ir a cumplir con el otro rito, todavía más sagrado que la oración. Eran los churros con chocolate, y el desayuno de campeones por el madrugón. Todo junto, oración y desayuno, eran la señal de que empezaba la Semana Santa. Eso sí que era gloria.