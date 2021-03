A vueltas con la libertad de expresión, que está de moda. Al igual que no hace falta modificar la ley a efectos de una violación o de una agresión o abuso sexual, pues el consentimiento ya estaba previsto en el Código Penal, ya que no se puede variar el principio de la carga de la prueba sin vulnerar la presunción constitucional de inocencia, puesto que tendría que demostrar el acusado que no hubo consentimiento de la víctima, y no al revés. Cosa por otra parte nada nueva, si recuerdan aquellos conductores kamikazes de la entonces M-30 de Madrid, que al circular en sentido contrario provocaban accidentes hasta con muertes. Se quiso establecer un nuevo tipo penal para ellos y al final se dieron cuenta que encajaba esa conducta perfectamente en el tipo del homicidio por imprudencia. Pues la última hora es que se trata de hacer una norma de libertad de expresión casi a la carta. Estamos viendo últimamente cómo bajo la excusa de la libertad de expresión de un rapero que está en la cárcel se saquean comercios, se organizan desordenes públicos, se causan daños en bienes públicos y privados. E incluso se agrede e intentan quemar a policías. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la libertad de expresión tiene poco y mucho de vandalismo.

La libertad de expresión es de todos y para todos. Pero, claro, hay ciertas personas que por razón de su profesión o cargo, se les exige más prudencia en sus manifestaciones, que a otras. Entre ellas están los jueces, que para eso tienen un Comité de Ética del Poder Judicial especial que pone coto a esa libertad de expresión a modo de recomendación. Y ese coto se refiere principalmente a los tertulianos fijos en programas amarillos. Cosa que dicho sea de paso me parece muy bien, aunque la verdad es que no he visto a ningún juez en un programa donde se ponen a parir unos a otros, se traicionan y venden a su madre. Por eso ese Comité de Ética ha recordado a los jueces que no es lo mismo colaborar publicando un artículo en un periódico, con una sección de opinión reputada y consolidada, que en un medio digital amarillista. Como tampoco es lo mismo firmar una publicación en una revista jurídica que en otros portales judiciales de Internet con menor difusión. Finalmente, tampoco es lo mismo participar en un programa informativo de televisión o radio, de manera mas sosegada, donde prima la seriedad, que en un espacio de debate acalorado donde se busca el escándalo.

En su dictamen de ocho páginas del pasado 24 de febrero, esa Comisión de Ética, parte del derecho del juez a la libertad de expresión, pero siempre que se mantenga el respeto a sus principios de independencia, integridad, trasparencia e imparcialidad, para lo cual hay que evitar los programas de color rosa o amarillo, amén de aquellos que representen una opción política única. Y visto este dictamen, está claro que no tengo problema en seguir llegando a ustedes a través de sus retinas, si les apetece, cada semana. Pues, ni mi artículos son del corazón (o sí, pero nunca rosa palo), ni amarillos (no pretendo dañar ni retorcer la verdad), y por supuesto no dogmatizo ni hago proselitismo en favor de una u otra posición política. Si acaso son algo irónicos, pero siempre bien intencionados, para hacer una crítica desde el humor de lo absurdo, para que no nos hagan comulgar con ruedas de molino o traten de desvirtuar lo que en realidad dice la ley en ocasiones. Así que me quedo tranquilo por ahora, porque me mantengo dentro de la ética judicial. O al menos eso creo, deseo y espero.