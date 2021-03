Pareciera que no hay nada más inoportuno que abrir las ventanas en mitad de la tormenta, cuando los vientos huracanados pueden darnos un portazo contra la cara y hasta clavarnos los cristales helándonos la sonrisa. Pareciera que lo más sensato, en estos casos, sería replegarse y esperar que escampe y ya veremos por dónde salimos. Hay quien dice que en tiempos de tribulación conviene no hacer mudanza, o aquello de «Señor, que me quede como estaba», lo que viene a ser una de las peores expresiones de la inercia, el conformismo y el miedo a lo nuevo. Sin esta mentalidad, aderezada con un adecuado cóctel de clientelismo y propaganda, no se entendería algo tan patrio como el aguantar al mismo gobierno 26 años en la Región de Murcia y en la Comunidad de Madrid, 30 años en Andalucía o 40 en la dictadura franquista, aunque en este último caso, al cóctel se le añadía la necesaria dosis de control violento.

Pero, incluso en la peor de las tormentas, hay situaciones insostenibles y aires viciados e irrespirables que no nos dejan otra opción que la determinación de asumir riesgos y abrir las ventanas antes de que todo sea asfixia, moho y podredumbre.

También se dice que nunca es tarde si la dicha es buena, pero no alcanzo a comprender la razón de porqué quienes venían a abrir las ventanas se han dedicado a atrancarlas, de nuevo, durante dos años, para liberarlas ahora, en medio del temporal. Es lógico que a la ciudadanía le parezca inoportuno que en estos momentos de tamaña crisis sanitaria, laboral, económica y cultural se promuevan mociones de censura a los gobiernos o, peor aún, se convoquen elecciones que si otras comunidades lo hicieran, serían tildadas de merecedoras de un 155. ¿En serio? ¿No podían haber aireado la casa hace dos años, tras las últimas elecciones?.

No hay que ser demasiado perspicaz, ni un reconocido analista político, para darte cuenta que Ciudadanos tiene una responsabilidad ineludible en el mantenimiento de una situación insostenible como es la de apuntalar unos Gobiernos que no ganaron las elecciones y que estaban pidiendo a gritos pasar un tiempo por la ITV para airearse en la oposición, renovarse, curarse y liberarse de parásitos. El partido naranja viene ahora, in extremis, a cumplir un papel centrado, de árbitro entre la izquierda y la derecha, revitalizador de las inercias del bipartidismo, papel al que renunció, bajo la batuta de su jefe Rivera, cuando era tan oportuno y necesario. Incluso la propia Arrimadas dijo entonces, en la campaña electoral Murcia, que 24 años del PP ya eran demasiados. Nos podía haber ahorrado esta agonía.

No quiero ser como el cura que echa la bronca a los que asisten a misa de que otros no vengan. Es cierto que bien está lo que bien acaba, suponiendo que todo esto acabe bien, que está por ver (ya se habla de un posible tamayazo), pero alguna lección deberíamos sacar todos de lo sucedido, comenzando por el propio PP, que debería aprender que más vale llorar una ver que lagrimear siempre, y que la única manera de volver a dirigir la orquesta es renovar los músicos y limpiar a fondo hasta los instrumentos y, sobre todo, no acercarse al iceberg a su derecha, porque hundirá al mismísimo Titanic. Los de Cs creo que sí han aprendido la lección de que la foto de Colón y la deriva a la derecha de Albert Rivera sólo les lleva a la desaparición, aunque tal vez no les va a dar tiempo a volver a centrarse y se deshagan como lágrimas en la lluvia. Los del PSOE y Podemos también deberían aprender sus lecciones, entre ellas la de que sus disputas, tactismos y divisiones, cogiéndosela con papel de fumar, hacen más cercano un triunfo de la ultraderecha que, de producirse, hundiría a España en una oscuridad medieval.

Dicen que cada español se cree capacitado para ser seleccionador nacional de fútbol y, por supuesto, analista político, yo no creo valer para ninguna de ambas cosas, pero sí observo el hartazgo de la gente ante el espectáculo de tantas intrigas partidistas que estamos observando en las últimas semanas.

Aquello que decía Churchill de que los otros son los adversarios pero los míos los enemigos escandaliza al personal y por eso dicen que ‘todos son iguales’, lo que es terreno abonado para los populismos, voxismos y trumpismos de hoy día.

Me parece magnífica la portada de ayer de LA OPINIÓN, con esa alusión a la serie de americana de House of cards, con sus luchas e intrigas de poder, con sus ansias de trepar, sin parar en escrúpulos, traiciones y navajazos a los propios compañeros. Nada mejor que este montaje de Fernando Montecruz para reflejar el sentir general de desafección ante la política, que en lugar de ser vista como la actividad más noble del mundo, por cuanto se ocupa de construir, con diálogo, discrepancias y acuerdos, el bien común, es, sin embargo, concebida como una actividad espúrea, interesada y rastrera, al servicio de los instintos más deleznables y oportunistas del ser humano.

Luego pasa que los buitres, ansiosos de carroña, sobrevuelan en círculos sobre el personal y están a la que salta para engatusar a las gentes desengañadas de la política, vendiéndoles la moto de que ellos son los salvadores y que vienen, con sus banderas y sus cánticos, a hacer limpieza.

Mientras escribo esto, sin ir más lejos, veo con desasosiego las imágenes de la visita del oportunista Abascal, a quien parecen criminales las concentraciones a favor del día de la mujer y, por el contrario, estupendísimo el llenar la plaza de Belluga de miles de adeptos a su régimen.

La gente dice estar harta de política, pero en realidad, de lo que está cansada es de politiqueo y partidismo forofo. Hay que recuperar la hermosa tarea del compromiso sociopolítico, del trabajo por el bien común, de priorizar los intereses de la gente, de las mayorías y de los más necesitados, por encima de los del propio partido o de la propia tendencia o facción dentro de un partido.

Por lo pronto, el patio está hecho unos zorros. Hay que abrir las ventanas y airear la casa común, hay que limpiar las habitaciones y posibilitar que nuestra Región salga del atraso y sea habitable para todos, recuperándola de las manos de una minoría de aprovechados y especuladores que ya han hecho demasiados años su agosto.

La Región de Murcia, de seguir así, es un proyecto insostenible, abocado al colapso. Si no pudo ser antes que sea ahora, pero que sea ya. El cambio de rumbo ya era urgente hace tiempo, pero ya no se puede demorar más. Nuestra Región es mucho más que el centro de la ciudad de Murcia, el Mar Menor es un agujero negro que nos engullirá a todos, nuestra economía tiene que ser sostenible o no será y el patrimonio y la cultura no pueden ser un lastre y un adorno, sino que han de ser nuestra tabla de salvación.

Cojamos el timón y abramos las ventanas, escampará.