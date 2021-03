El 8 de marzo es el día indicado para hacer balance de lo que la lucha de las mujeres ha conseguido en los últimos años, o de aquellas batallas que, aunque hayan conseguido que avancemos, les aguarda todavía un largo recorrido para considerarlas cerradas. Da igual en qué plano nos situemos, el mundo, un país, una región, en cualquier lugar vamos a detectar desigualdades e injusticias que se comenten contra todos los seres humanos, pero que son doblemente injustas cuando quienes las padecen son exclusivamente las mujeres y las niñas por el hecho de serlo.

Los datos respaldan nuestra teoría de que las desigualdades de género son reales y ponen en evidencia que no somos locas obsesionadas en quejarnos siempre de lo mismo.

Un nuevo estudio de la ONU recoge estadísticas que muestran que a pesar de los avances en algunos ámbitos y en algunas partes del mundo, el progreso se estanca en otros. El informe de la ONU, que se visualiza de manera interactiva en su sitio web, reúne cien datos estadísticos sobre seis temas relacionados con la igualdad de género: población y familias; salud; educación; empoderamiento económico y propiedad de activos; poder y toma de decisiones; y violencia contra la mujer y la niña, así como el impacto del Covid-19.

Dice el informe que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados todavía recae de manera desproporcionada en las mujeres, lo que limita su potencial económico, y que la pandemia Covid-19 ha afectado aún más los medios de vida de las mujeres.

Afirma que las mujeres de todo el mundo dedican aproximadamente una media de tres veces más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres (4,2 horas en comparación con 1,7). En el norte de África y Asia Occidental, la brecha de género es aún mayor, y las mujeres invierten siete veces más tiempo que los hombres en estas actividades.

En 2020, solo el 47% de las mujeres en edad de trabajar participaron en el mercado laboral, en comparación con el 74% de los hombres, en Asia Meridional y Occidental y en África septentrional el número es aún menor, con menos del 30% de mujeres participando en el mercado laboral.

Por otra parte, no hay que olvidar que las mujeres representan más del 70% de los trabajadores del sector de la salud, por lo que se enfrentan a mayores riesgos de infección que los hombres en el lugar de trabajo, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Las mujeres ocupaban solo el 28% de los puestos gerenciales a nivel mundial en 2019, casi la misma proporción que en 1995, y solo el 18% de las empresas encuestadas tenían una directora ejecutiva en 2020. El avance es, pues, insignificante, y merece que tomemos cuenta de ello.

En la vida política, si bien la representación de las mujeres en los Parlamentos se ha duplicado a nivel mundial, todavía no ha cruzado la barrera del 25% de los escaños parlamentarios durante el pasado 2020.

La representación de las mujeres entre los ministros del gabinete se ha cuadruplicado en los últimos 25 años, pero sigue estando muy por debajo de la paridad en un 22%, la aparente visibilidad esconde a veces estas diferencias extremas si salimos de Europa y lo contemplamos a nivel mundial.

El estudio indica que el mundo ha logrado avances sustanciales en el logro de la educación primaria universal, y las niñas y los niños participan por igual en la educación primaria en la mayoría de las regiones. Así como que en la educación superior, las mujeres superan en número a los hombres y la matriculación está aumentando más rápidamente ellas. Sin embargo, las mujeres siguen estando infra representadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y representan solo un poco más del 35% de los graduados en estas áreas.

Las mujeres también son una minoría en las áreas de investigación y el desarrollo científico, y representan menos de un tercio de los investigadores del mundo. Otra de las conclusiones a las que llega el informe tiene que ver con la violencia contra las mujeres y las niñas. Alrededor de un tercio de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y / o sexual por parte de sus parejas; se estima que 137 mujeres son asesinadas diariamente por su pareja o un miembro de la familia. Las leyes para abordar la violencia doméstica no son universales, solo 153 países las aplican. En el resto sigue existiendo una desprotección absoluta.

Aunque la mutilación genital femenina retrocede a base de campañas y concienciación, en la actualidad todavía 200 millones de niñas y mujeres vivas han sido sometidas a esta forma específica de violencia en África y el Medio Oriente. No es algo ajeno a nuestro primer mundo, no, ya que estas mujeres migran a nuestros países y conviven entre nosotros.

Las brechas son mayores en África del Norte y subsahariana y en Asia Occidental, donde el 43% y el 35% de los países, respectivamente, no han aprobado leyes al respecto.

¿Qué decir sobre el matrimonio infantil? Cada año, 15 millones de niñas en todo el mundo, o lo que es lo mismo, 41.000 al día, se casan antes de cumplir 18 años. Alrededor de 16 millones de chicas de entre 15 y 19 años dan a luz cada año, lo que representa uno de cada diez nacimientos a nivel mundial, la mayoría en países de medios o bajos ingresos. Entre los países con mayores tasas de matrimonio infantil se encuentran: Chad, República Centroafricana, Mali, Bangladesh, Guinea, Burkina Faso, Sudán el Sur, Mozambique, India, Malawi, Somalia o Nigeria.

Es cierto que hay grandes diferencias entre unos países y otros, que en los considerados del primer mundo, entre los que nos encontramos, se ha avanzado mucho más en cuestiones de igualdad de género, pero en otra escala seguimos sufriéndola. Conscientes de que no se puede bajar la guardia y que cualquier crisis, como la del Covid-19 que estamos padeciendo, deja constancia de la vulnerabilidad y fragilidad en cuestiones de justicia e igualdad social y de género. Es por todo lo expuesto y por muchos más asuntos que no tenemos espacio para abordar, por lo que el día 8 de marzo sigue siendo de absoluta vigencia. Nos oponernos rotundamente a esa ultraderecha que niega la evidencia de la desigualdad y la necesidad de reivindicar su erradicación. Este año 2021, a consecuencia de la pandemia no saldremos a la calle, no será la celebración festiva y reivindicativa de otros años, pero todavía nos quedan las redes para seguir exigiendo la igualdad y la justicia hacia las mujeres.