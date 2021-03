Los autónomos son los héroes económicos de nuestra sociedad. Junto con las pymes. Ellos no cargan para nada al Estado con sus gastos. Viven al margen de los presupuestos del Estado, al que sólo nutren. Las cuotas que soportan, a modo de anticipos al Estado por su futura, o no futura, ganancia me parecen ignominiosas. Es como si nos exigieran al resto de trabajadores hacer la declaración de la renta por adelantado. En Singapur, las cuotas a los autónomos son cero. Y en muchos países, sensiblemente menores a las españolas. Creer en el autónomo es creer en la sociedad. Y en sus protagonistas. Los protagonistas de la sociedad no son los políticos, que creen, muchas veces sin saberlo y otras sabiéndolo muy bien, que el Estado, y todo el dinero que hay en la sociedad, es suyo. Y, en consecuencia, ven a los autónomos como una plaga que se lleva su cosecha, cuando es exactamente al revés. No supongo que todos los autónomos son honrados, por el mero hecho de serlo. Pero esa sospecha se me aumenta al pensar la misma regla de tres para los políticos, de todo el arco ideológico. De todo él, por entero.

Las cifras de pensiones, funcionarios y políticos son pavorosas en España comparadas con las de los trabajadores que las soportan. El dinero del Estado viene de las empresas, grandes empresas, pymes y autónomos. También de los emprésitos internacionales que pagarán nuestros nietos. La deuda flotante que decía Echegaray, el primer director del Banco de España.

Hay que reducir gastos, antes de subir, como se ha subido, la cuota a los autónomos. Porque el objetivo no es recaudar más, que también, es irlos haciendo desaparecer, hasta la extinción. Sólo grandes empresas (ya se expropiarán) y el Estado. Y, al final, sólo el Estado. Nadie percibe que sin pymes y autónomos no hay recaudación del Estado. El Estado puramente socialista, como Cuba, no tiene recaudación. Y reparte miseria a los neosúbditos del Régimen. Autónomos y pymes son la circulación sanguínea de la sociedad. Los funcionarios, también necesarios, si no pasan de cierta proporción. Pero aportan servicios, no recaudación. Huesos y músculos, sin sangre son cadáver. Además, está lo fundamental del cuerpo social: el alma. Dicha alma social es la Libertad. Así, con mayúscula inicial. Y entre todas las libertades, la de emprendimiento económico es la fundamental porque sufraga al resto de libertades.