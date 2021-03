Felipe Coello, según tengo entendido, es un sobresaliente entrenador de baloncesto metido a concejal, pero que no ha interiorizado que las reglas del baloncesto son diferentes a las de la política. No se puede jugar al baloncesto en la política como tampoco es recomendable, y en eso estará de acuerdo, meter la política en el baloncesto. Acaba de dimitir o de ser detituido o ambas cosas, y es probable, por su perfil, que todavía no haya comprendido que debiera haberse marchado antes, en el momento en que se supo que se vacunó fuera de protocolo. Ya lo entenderá. De política se aprende después de haber pasado por ella. De hecho, se queda; sin competencias, pero se queda. De concejal sin cartera aun perteneciendo al equipo de gobierno. Ya ves tú para qué. Para atiborrar de competencias a otros compañeros cuando lo lógico sería que dejara entrar al siguiente de la lista. Dicho para que lo entienda: es mejor facilitar que otros salgan a la cancha antes que colapsar el banquillo.

Pero ya es meritorio que se haya prestado al cese sin montar el número, al menos de momento. En esta actitud se constata que es cierto que es amigo personal de José Ballesta, que fue quien lo integró desde el principio en su equipo, y a quien ha estado a punto de asfixiar políticamente si no hubiera sido por su renuncia forzada. Oportuna en extremo, ya que el alcalde de Murcia ha de comparecer el jueves en la Asamblea Regional para dar cuenta precisamente de la conducta de Coello en el ‘caso vacunas’. El cese del concejal de Salud y Deportes aliviará a Ballesta en esa tesitura.

Y lo más trascendente: Ballesta cumple así la condición de Cs para abordar la crisis del pacto municipal a causa del derrotismo del portavoz naranja, Mario Gómez, que va suelto. A estas horas hay un concejal de Cs en Madrid, explicando a la cúpula de su partido lo que pasa en el municipio de Murcia, si es que fuera capaz de hacerlo, porque todo es insólito. Y están de camino a Murcia, para esta misma semana, los migueletes, ya vienen por el prado los que se han empeñado en hundir a Arrimadas: Cuadrado y Espejo, ven acá primo y siéntate aquí, que diría Encarnita Polo. Las peladas barbas de Coello anticipan el rasurado de las de Mario Gómez, una operación que puede crear graves sarpullidos en Cs si no lo amarran todo con pulso firme. Hay quien dice que intentarán consolar a Gómez con la plaza de senador autonómico de que dispone el exlíder electoral Miguel Sánchez. Todo es posible en América.

Lo que queda claro es que Gómez está frito, pues ya vemos que se va cumpliendo el protocolo, esta vez de manera ortodoxa. Primero, Coello; después, Gómez. Cs sigue cobrando cabezas en el PP, aunque esta vez le toca intercambiar la de uno de los suyos. Nadie podría decir que la exigencia de la jefa de Cs, Martínez Vidal (a cada uno lo suyo) es incoherente, pues no parece lógico que caiga la cúpula regional de Sanidad por las vacunaciones privilegiadas y Coello se haga el desententido porque él lo vale.

El escenario ha sido despejado, y ya solo queda esperar a ver hasta qué punto Cs tiene autoridad sobre Mario Gómez y cuánto tiempo tardará Ballesta en abrir de nuevo la barbería, con acuerdo o sin acuerdo de sus socios de gobierno. Y si aquí se está jugando a la política o al baloncesto.