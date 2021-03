Dentro de unos días (14 de marzo) se cumplirá un año desde que el Gobierno de España decidiera declarar el Estado de Alarma. Un año a oscuras, donde nadie sabía si la pandemia duraría un mes, dos meses o medio año.

España se cerraba golpe a golpe, sector a sector, casa a casa. Los primeros en suspender actividades no laborales eran las cofradías. Primero se suspendieron las procesiones, la Feria de Abril, los Sanfermines se resistían a no correr por la calle Estafeta. A las pocas semanas, a alguien se le ocurrió decir que deberíamos centrarnos en salvar el verano, mientras las vacunas se anunciaban como el maná que encendería de nuevo las luces y las fábricas.

Fueron días en que el país quedó a oscuras, solo los aplausos de las ocho de la tarde rompían una monotonía y nos hacían fuertes frente al miedo. Pero enseguida los aplausos se mezclaron con las caceroladas y las banderas de España; la unidad entre españoles se volvía a demostrar ficticia.

Las compañías aéreas aparcaban sus aviones en Teruel, Corvera se vaciaba aún más que la España Vaciada, los bares y restaurantes miraban el verano con el fin de tomar algo de oxígeno, pero ya nada era como antes.

Los partidos políticos no remaban todos en la misma dirección, cada Consejo de Presidentes se convertía en un galimatías. Pedro Sánchez decía una cosa, y aquí, en la Región, el nuestro decía lo contrario, mientras los muertos comenzaban a ponerse, una vez más, encima de la mesa.

Los Estados de Alarma se seguían casi en directo. Nos llegaban noticias de otros países, la situación era extraña: mientras en Portugal y Grecia apenas se notaba la pandemia, en España nos tirábamos el 8M del 2020 a la cara, como que si no lo hubiéramos celebrado estaríamos sin casos Covid.

El mundo se peleaba por mascarillas y reactivos, por EPIs y respiradores, los hospitales elegían quién podría intentar vivir, pero, sobre todo, decidían quien moriría, una auténtica tragedia sanitaria y profesional.

Mientras en España la crisis dejaba millones de personas en el abismo, y solo las ayudas que el Estado puso en marcha en forma de ERTES consiguieron aliviar algo la masacre económica; en el mundo, los Trump, Bolsonaro y Johnson ridiculizaban la pandemia. Solo el primer ministro británico, tras pasar por la UCI, se ha dado cuenta de que hizo el imbécil como pocos.

Pasó el verano y la segunda ola nos volvió a llegar, y de nuevo los muertos comenzaban a llenar las incineradoras. Algunas Comunidades autónomas llenaron sus calles de luces rojas y amarillas para animar al personal y salvar la navidad. Y la sociedad, cansada, se lanzó a disfrutar de unos días que todos sabíamos que nos llevarían a la tercera y más mortífera ola. «Ave, murcianos, los que van a morir os saludan» así titulé un artículo antes de la navidad.

La vacuna llegó con Papá Noél, casi nadie se fiaba de ella; de hecho, eran muchas las personas, incluida una parte de la sociedad intelectual de este país, que decía: «Yo me la pondré cuando se la pongan otros primero». La solidaridad y fiarnos de nuestros científicos (Agencia Europea y Española del Medicamento) nunca ha sido nuestro fuerte.

Mientras las vacunas siguen llegando, con el objetivo de paliar la pandemia (no la elimina, que nadie lo olvide), aquí nos dedicamos durante unas semanas a la caza de la bruja. Ahora, cuando miles de docentes están vacunados, las residencias ya no son cementerios en vida, y nuestros mayores ya están prácticamente vacunados, quizás nos demos cuenta de la cacería que algunos perpetraron contra la cúpula sanitaria. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar, y estoy convencido de que el plató de Tómbola en el que se convirtió la Región de Murcia por unas semanas sonrojará a más de uno cuando eche la vista atrás.

Un año en el que comienzan a verse luces de emergencia patrocinadas por Pfizer, Astrazeneca, Moderna o Johnson, y donde ya miramos otra vez el verano como punto de inflexión.

Todo se ha acelerado, el comercio electrónico, las videoconferencias, el teletrabajo, la necesidad de modificar y cambiar nuestro modelo productivo, la emergencia climática, la movilidad. En cambio, me temo que de este año sin luces en que hemos enterrado a los nuestros sin poder verlos no nos ha hecho mejores; al contrario, en algunos casos las crisis también sacan lo peor del ser humano, y es que no somos ni más listos ni más inteligentes ni más solidarios ni mejores personas que hace un año.

Si este año sin luces sirviera simplemente para darnos cuenta de la importancia de tener unos servicios sanitarios, sociales y educativos públicos fuertes, quizás fuera el mejor homenaje que podríamos rendir a esas miles y miles de personas que murieron sin tan siquiera poner un pie en los hospitales públicos, que estuvieron saturados.