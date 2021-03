Hace algún tiempo asistí a una velada-homenaje en un bar a un cantautor, en la que varios chicos/as cantaban canciones del artista y propias, y uno de ellos introdujo la suya contando que «el otro día hablaba con un amigo que cuando —con perdón— te follas a una tipa más de X veces, debería llegarte una carta a casa y avisarte: si te la follas una más, no podrás follarte a otras. Pero eso no pasa y uno al final vuelve a caer...» No sé bien cuál era —en su argumento— el fin último de esa carta, si evitar que la ‘tipa’ en cuestión le mandara a la mierda, o quedarse colgado de ella y así poder saltar a la siguiente. Tampoco sé si me quedé más pasmado por la naturalidad con la que decía lo de ‘te la follas’ o por la despreocupación con la que la mayoría de asistentes de ambos sexos —incluida su madre— le aplaudieron. Probablemente fuera sólo una ocurrencia, pero nadie puede negar lo que esconde ese ‘botón de muestra’ de la actitud de los hombres hacia las mujeres (y de las mujeres hacia ellos y hacia sí mismas).

Un amigo profesor contó después haber oído a una alumna decir a sus compañeras que no iba a salir porque no la dejaba su novio. Otra comentaba haber reprendido a su hijo adolescente tras escucharle hablar por teléfono con su novia en términos poco ‘igualitarios’, y aseguraba que habló con ella en cuanto pudo para convencerla de que no debía consentirle esas actitudes.

Sólo el hecho de haber terminado trágicamente y atraído la atención de los medios diferencia el caso de Marta del Castillo de cientos similares entre adolescentes de todos los estratos sociales, precisamente la edad en que la educación debería erradicar ese concepto de ‘pertenencia’ de la mujer al varón.

¿Cuánto tiempo hará falta para que estas conmemoraciones vayan quedando vacías de sentido? Probablemente varias generaciones aún.

En un reportaje sobre las manifestaciones en España, una señora dice que, en su opinión, no se ha logrado ni el cincuenta por ciento de igualdad. Es obvio que una sociedad en la que un adolescente prohíbe —explícita o implícitamente— a su novia salir con sus amigas y ella no sólo lo acepta sino que le justifica; una sociedad en la que un joven de veintipocos años no ‘folla con’, sino que ‘se folla a’ las ‘tipas’, y lo expresa con naturalidad, revistiéndolo de broma o chiste, ante un auditorio de entre diecisiete y sesentaitantos sin provocar el más mínimo gesto de rechazo —más bien todo lo contrario—; una sociedad así está lejos todavía incluso de ese cincuenta por ciento que decía la señora antes mencionada.