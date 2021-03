Tres siglos de lucha feminista sin derramar ni una gota de sangre para que a las mujeres se nos reconozca una dignidad plena, visibilizando y combatiendo las desigualdades, discriminaciones y violencias estructurales que vivimos por el mero hecho de ser mujeres.

Desde Clara Campoamor a Las Kellys, pasando por nuestra Concepción Ferri Ortuño (Yecla, 1898), fundadora del ‘Despertar Femenino’ en nuestra Región, hemos ido ganando batallas que son el legado de todas y que nos dan fuerza y esperanza para continuar. Recibimos este 8-M de forma diferente. Nos disgusta no salir a la calle a denunciar nuestras justicias, a encontrarnos con nuestras iguales y a celebrar los logros conseguidos, comprendiendo que juntas somos muchas más.

No tenemos miedo, pero no saldremos por responsabilidad, porque nuestra mirada está puesta y alineada con los cientos de miles de mujeres que han estado, sin descanso, durante todo este año en la primera línea de batalla, ya sea en los hospitales, en los centros de salud, en las escuelas, en los centros de mayores, en los supermercados, en los campos recogiendo los alimentos o en las calles atendiendo a las personas sin hogar. Pero también con las mujeres con dobles y triples jornadas, asumiendo nuestros trabajos remunerados y los cuidados de nuestras personas dependientes. Y con las mujeres que sufren el desempleo y, con ello, la precariedad. La última EPA (febrero 2021) indica que el desempleo femenino creció en 2020 del 15,7% al 18,4%. Que las mujeres hayamos sido las silentes amortiguadoras sociales en los periodos de crisis es parte de nuestra historia constante.

No hay más que leer a María Pazos Morán, a Lourdes Beneria, a Carmen Sarasua o a Lina Gálvez, entre otras. Hoy, la Covid-19 nos ha mostrado con crueldad que el diseño de nuestro modelo social y económico es inválido, ineficiente e injusto. Nos ha enseñado que el binomio salud y economía tienen una relación demasiado estrecha; que los cuidados están en el centro de la vida porque sin cuidados no hay vida; que los cuidados son lo que nos garantizan el bienestar humano; que, por todo ello, no deben quedarse en el ámbito privado, sino que son una responsabilidad pública a la que los seres tenemos derecho. Tenemos derecho a que nos cuiden.

Los cuidados son una responsabilidad colectiva. La pandemia ha revelado con virulencia que la asunción como tarea propia de las mujeres (que no la familia) de los cuidados de la prole y de las personas dependientes es el núcleo de todas las brechas de género, de la salarial, la laboral, la digital, la de empoderamiento, la sanitaria, y de corresponsabilidad. También de la sobrecarga personal de las mujeres. Este 8-M revindicamos con soltura sobrada que sin cuidados no hay salud y no hay economía y, que los cuidados no son ‘cosa de mujeres’, que son responsabilidad de todas las personas y de los poderes públicos. Para lograr cualquier cambio de paradigma se necesita de una alianza sólida y comprensiva de todas y todos los actores sociales. Para este, el de la era postcovid, aún más.

Anualmente, dejamos de ganar 18,5% de PIB en España por falta de paridad; paradójicamente la misma cifra que hemos perdido con la pandemia (Informe Pwc, marzo 2021). En el proceso de debate, las mujeres reivindicamos nuestro poder de agencia. No queremos que decidáis por nosotras. Necesitamos que las mujeres también estemos apretando las manos para sellar ese pacto. Las mujeres, nos reivindiquemos feministas o no, somos talentosas, imprescindibles y, sobre todo, imparables. Este 8-M, como todos los otros 364 días del año, seguimos pedaleando juntas. Las niñas buenas van al cielo; las malas, a todos sitios como y cuando queremos.