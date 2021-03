¿Están preparados para lo que viene? ¿Tienen ya su resumen del año pandémico? Estamos a punto de cumplir un año desde que nuestra vida cambió y estoy segura de que las redacciones de los diarios y televisiones tienen que echar humo para inundarnos con especiales, recordando el peor año de nuestra vida reciente. No me quiero ni imaginar a Ferreras o Iker Jimenez. Así como nosotros mismos seguro que nos preguntaremos dónde estábamos el 8 de marzo del año pasado o el día que se proclamó el estado de alarma.

¿Recuerdan esa semana? Yo, como si fuera ayer, recuerdo visitar a mis padres el fin de semana, tomar cervezas con Cristina y Pablo, mientras Elena y Martín jugaban en la plaza de la universidad, recuerdo volver a Madrid y que todo era raro, recuerdo empezar a trabajar desde casa, recuerdo hacer una compra grande para no tener que salir y recuerdo aislarme en la buhardilla.

Parece que este primer cumpleaños pandémico nos obliga a todos a echar la vista atrás y hacer balance de lo bueno y malo, como decía Mecano. Hace unos días veía un monólogo de Santi Alverú hablando de esto precisamente, haciendo balance y resumen de este año. El suyo comienza haciendo una pregunta: ¿Eres mejor que hace un año? ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas? Hace un retrato de nosotros en escasos cuatro minutos acertadísimos que les invito a ver y hasta tomar notas. Tras la pregunta de Alverú es inevitable no hacer referencia, modo irónico on, al «Saldremos más fuertes, eslogan del Gobierno más marketiniano de la historia de nuestro país, que lejos de servirnos como motivación, nos ha valido para reirnos de nosotros mismos y sacar memes por encima de nuestras posibilidades. En la cabeza de Iván Redondo, sonaba espectacular, pero no.

Hace un año que conocemos a Fernando Simón, señor que considero más que amortizado en esta crisis y que ha perdido toda la credibilidad, así como creo que su perfil no es ni era para tener una exposición pública con tanta responsabilidad. Hace un año que le pusimos cara a Salvador Illa, el ministro que debería haber concluido su mandato cuando esta pesadilla hubiera terminado y no en mitad de la tercera ola. Pero prefiero acordarme de que hace un año de mi última sobremesa en Casa Rufo con José Luis, a puerta cerrada, hablando del Athletic y de lo mucho que le gusta Murcia; hace un año que paseé por el monte Kobeta, despidiéndome hasta julio, pensando que volvería a bailar con los ojos cerrados en Basoa. Hace un año que no canto en un concierto, un año que no bailo en una sala de la que salir casi de día, un año en el que mi vida, como la de muchos, saltó por los aires.

Hace un año del exceso de ruido. Hace un año de la salvaje politización de la pandemia que empezaba con la manifestación por el 8 de Marzo, ya que la culpa la debió tener el feminismo, porque al parecer el virus se contagia en manifestaciones feministas;en actos multitudinarios de Vox el virus sólo ‘contagiaba’ de espíritu español al escuchar al Capitán Abascal. De ahí que un año más tarde, los machos populistas quieran llamar al 8M el día de las víctimas por el coronavirus. Pero, miren, no. No hemos llegado hasta aquí después de tanto luchar por los derechos de las mujeres y la igualdad para que vengan ustedes a tirar por tierra tanto sufrimiento y dolor sufridols por muchas mujeres.

No iré a ninguna manifestación, este año no toca, pero desde aquí digo que mientras una sola mujer siga muriendo por violencia de género, mientras sigamos sufriendo desigualdad, por el hecho de ser mujeres o discriminadas por querer ser madres o no querer serlo, no dejaremos de gritar y reivindicar, un día como el 8 de Marzo, por mucho que a al.gjuien moleste.

Siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas. Siguen muriendo niños como venganza porque si no eres para mí no eres para nadie, y el mayor dolor que puedo hacerte es arrebatarte lo que más quieres. Esto es violencia de género, no es violencia intrafamiliar. Sigue siendo escalofriante el número de mujeres que cada año nos dejan y nuestras políticas y derechos sociales deben trabajar para protegernos. Señores gobernantes, allá donde gobiernan con partidos que no reconocen un día como el de la mujer o no reconocen la violencia de género, ¿cómo pueden pactar con quien nos silencia y nos esconde? No den ustedes también pasos hacia atrás, no todo vale para gobernar, ¿o sí? Sean valientes y capaces de romper con quienes, lejos de querer construir una sociedad sana en valores e igualitaria, nos quiere devolver al gris y al Nodo, no permitan que suceda, sean capaces de placar a su adversario. «Sabemos de qué va esto, sabemos a qué juegan y sabemos cómo tenemos que jugarles. Orden en defensa y placamos bajo». Muchos de ustedes no entenderán nada, pero sin el permiso del autor he hecho mías unas líneas del libro de Fermín de la Calle Con fina desobediencia, haciendo una comparación entre el rugby y la política.

No vengo a hablar de lo que no sé, pero soy de complicarme la vida, meterme en jardines o abrir melones, porque hay algo como en el rugby que se tiene o no se tiene y es el arrojo: valor y osadía de la persona que no se detiene ante situaciones peligrosas.

Ha pasado un año desde que empezó la pesadilla pandémica, he sentido y siento la incertidumbre del día a día con angustia, ante la terrible crisis a la que nos enfrentamos y, de repente, la vida me ha regalado una bonita aventura, en la que varias mujeres hemos liderado un proyecto apasionante. Mirella, Sofía, Alhambra, Paula o yo hemos formado parte de un equipo que ha demostrado que las mujeres pueden liderar sueños como la celebración del primer torneo internacional de rugby, preparatorio para unos Juegos Olímpicos. Hemos demostrado que los eventos son seguros y que debemos, con las medidas de seguridad, retomar la presencialidad de eventos deportivos y culturales. Este es el feminismo en el que creo. He descubierto los valores de un deporte que me ha cautivado, donde el equipo es lo que cuenta, y como en el rugby, eso hemos sido, un equipo. Dicen que si jugara al rugby sería el nueve: jugador que dirige, con buena técnica, explosividad y rapidez. Ni a medida, ¿no creen? Pero sin olvidar que sin ellos, Paul, Óscar, Kike, Fermín, Keith, Tobías, Pedro o Álvaro, habría sido imposible.

Sin tercer tiempo, ni público, con antígenos pero sobre todo con ilusión y mucho amor por un deporte con agresividad, pero sin violencia, he tenido la oportunidad de vivir con mucha emoción la ilusión de cientos de niños que han dormido agarrados a un balón de rugby, tras escuchar a Ingrid. Con esto me quedo. Prefiero quedarme con que no dejo de aprender, con que gracias a un deporte, como el rugby muchos niños y niñas tienen ilusión por convertirse en leones y leonas.

Palabras de Ingrid, jugadora de la selección española de rugby a una niña de una escuela en Paracuellos: «Sigue creyendo en ti, sigue entrenando, espero volver y que sigas aquí». Esta es la verdadera lucha feminista en la que creo, mujeres que aman lo que hacen y van a luchar por ello sin prejuicios. Este es el equipo al que quiero pertenecer, el que con respeto y lealtad cuida a los suyos, todos a una.