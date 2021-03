C uando una obra de arte se vende y expone en vía publica, deja de pertenecer a su autor, para convertirse en patrimonio de todos nosotros. Por cierto, aprovecho la ocasión para decir que la parte que me corresponde sobre alguna de ellas, que se encuentran en el centro de alguna de nuestras rotondas, tan bellas como un amasijo de hierro, se las cedo de forma irrevocable, gratuita y a perpetuidad, pues bastante tengo con centrar la vista en la carretera, cuando de pronto aparecen como un monumento (al despropósito) en mitad de la calzada, para su admiración y goce visual.

Ahora bien, cuando la obra artística, científica o literaria, producto de la creación y de la inteligencia humana, accede al Registro de la Propiedad Intelectual, ya no podemos hacer nada sin el permiso de su autor, que ostenta todos los derechos tanto morales como patrimoniales, sobre su reproducción, adaptación, e incluso a retirarla. El problema ha surgido cuando una obra del ser humano es considerada arte y, sin embargo, no puede ser inscrita en dicho Registro. Me estoy refiriendo en concreto, a una faena de un determinado torero en un coso taurino.

Haciendo abstracción, de toros sí-toros no, lo cierto es que Miguel Ángel Perera realizó una magnifica faena torera, al parecer el 22 de junio de 2014 en la plaza de toros de Badajoz, donde le concedió la presidencia del festejo dos orejas y hubo petición de rabo, no otorgado. Tan buena fue la faena que el diestro citado pretendió que nadie sin su consentimiento reprodujera su obra de arte.

Ni el Juzgado de lo Mercantil de esa ciudad, ni la Audiencia Provincial, ni la Sala Primera del Tribunal Supremo en su sentencia reciente de fecha 16 de febrero de 2021, le ha dado la razón, negándole el derecho a inscribir su faena en el Registro de Propiedad Intelectual. El alto tribunal resuelve, que pese a la consideración artística que pueda reconocerse a la faena, no es posible identificar con precisión y objetividad en qué consiste la creación artística original del torero, y por ende no se le pueden reconocer los derechos propios de una obra, ya que no se trata de algo que se pueda reproducir o imitar, puesto que intervienen factores aleatorios irrepetibles.

Incluso llega a comparar los movimientos que realizó Perera al toro Curioso con una coreografía. Pero la diferencia consiste en que la coreografía es posible mediante la notación, identificar con precisión y objetividad, los movimientos y formas de la danza que conforman una creación original del autor. Y, en cambio, en la faena taurina, no pasa los mismo, puesto que más allá de los concretos pases, lances y suertes, respecto de los que no cabe pretender la exclusividad, resulta muy difícil identificar de forma objetiva en qué consistiría la creación artística original.

Conclusión: arte sí, pero para todos. No cabe individualizarlo para apropiarse del mismo en los casos de las corridas de toros.

Como tampoco es posible en los partidos de fútbol, que aunque también pueda en ocasiones alguno de sus lances ser considerados artísticos, ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las obras protegidas deben constituir una creación propia del autor y eso no se puede dar en el fútbol, al estar delimitado por reglas de juego que no dejan espacio a la libertad creativa en el sentido de los derechos de autor.

De todas formas, si me dan a elegir quizás haya más arte en los toros, pero nunca iré a ver una corrida en un coso taurino. Por tanto, personalmente me quedo con el arte, aunque sea en contadas ocasiones y con carácter fugaz que proporciona el futbol.