Anteayer, 27 de febrero, se cumplían tres años de la presentación de la tercera edición (segunda en la Editorial Tusquets) de Las cosas como fueron. Poesía completa 1974-2017 de Eloy Sánchez Rosillo en la Biblioteca Josefina Soria de Cartagena, dentro del programa ‘Leer, Pensar e Imaginar’ de la concejalía de Cultura. El acto consistió en una lectura comentada de varios poemas del libro, precedida por unas breves palabras que los organizadores habían tenido a bien pedirme, sobre Eloy y su obra y nuestros años de amistad.

Y en una de las fotos que alguien de la organización hizo al público desde detrás de nosotros, entre los muchos amigos comunes y familiares de Eloy que asistieron, veo ahora muchas gratas presencias y algunas dolorosas ausencias, como la de José Cantabella, que falleció en mayo de 2019 tras una última recaída en el cáncer que llevaba años padeciendo; o la del también escritor, aunque tardío, Manuel Enrique Mira, su cuñado, que murió pocos meses después —a principios de diciembre pasado— víctima de la pandemia de coronavirus.

Al final de ese tomo de su obra completa hasta el momento aparecían tres poemas nuevos —Cartas de ultramar, Reencuentro y Dejo la puerta abierta, escritos entre 2015 y 2017— que tuvimos el privilegio de escucharle leer al propio Eloy aquella noche, y que era de esperar que formarían parte de un futuro nuevo libro, este La rama verde, aparecido en librerías a finales de octubre pasado y que por deferencia suya llevo estas últimas semanas disfrutando.

No me propongo ahora en modo alguno diseccionarlo ni entrar en disquisiciones sobre si este o aquel poema —seguramente vuelva pronto a hablar de él aquí con algo más de detenimiento—, pero no quería dejar pasar más días sin hacerles saber aunque fuera en unas pocas líneas de la alegría que me deparó recibirlo y el disfrute de leerlo; sin decirles lo mucho y hondamente que estoy disfrutando con este nuevo y gratísimo ‘tour de force’, al que desde que me llegó no he parado de darle vueltas y gozar y asombrarme y volver a gozar y sentirme Eloy, o sentirme más yo mismo, o ambas cosas a un tiempo, no lo sé.

Pero sí sé que doce o quince entre estos más de sesenta nuevos poemas, cuentan sin duda entre los suyos mejores y —aunque no he querido leer reseña alguna de nadie antes de terminarlo— me parece también que como conjunto, el libro entrega un Eloy más auténtico, más prístino si cabe, que el de Oír la luz, el de Antes del nombre o incluso el de Sueño del origen, por el que personalmente (consideraciones de índole literaria aparte) siento yo un especial afecto.