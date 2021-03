El último informe del Banco de España recoge que el crecimiento del PIB nacional ha sido negativo en el -11.00% a nivel nacional con distintos efectos de la crisis motivada por la pandemia del coronaviruos, según las Comunidades autónomas. En la Región de Murcia la caída ha sido inferior el -8.20%, consecuencia a una menor fortaleza del sector turístico, dado que a pesar de su situación en el Arco Mediterráneo este sector no se ha desarrollado plenamente, pero la fortaleza de la Región en el sector agroalimentario le ha permitirlo resistir mejor esta crisis al crecer la demanda de productos alimentarios.

Laa Región de Murcia, por el continuo atraso en su conexión con los grandes ejes de comunicaciones, no ha podido desarrollar todo su potencial y se encuentra hoy entre quince y veinte puntos por debajo de la media nacional en cualquiera de los ratios socioeconómicos; desde 2008 más de 100.000 personas buscan un empleo que no encuentran. Una situación que no podrá cambiar si no se programan para su realización todas las infraestructuras pendientes.

La oportunidad que brinda a España la aportación de la Unión Europea, 140.000 millones de euros, de los que 90.000 euros son a fondo perdido, demanda una mayor implicación de España en la transformación de la estructura productiva nacional impulsando el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la digitalización, apoyando la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, las mejoras sanitarias y sociales y a poner en valor uno de los activos mas importantes de España, los puertos de la fachada mediterránea como puerta de entrada en Europa, al ganar cuando los barcos contenedores atraquen en Escombreras de dos a tres días en la llegada de las mercancías al centro de Europa frente a los puertos del norte continental.

La Región de Murcia, por su situación en el Arco Mediterráneo español y geoestratégica en la fachada mediterránea, y con un nuevo puerto con capacidad de atraque de los megabuques por su calado, necesita que se programe la realización de las infraestructuras ferroviarias conforme a los acuerdos que se plasmaron en los anexos I y II del PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento 2012-2024) que incluía como prioritarias las que seguidamente se relacionan:

a. La declaración de interés nacional del nuevo puerto de El Gorguel, que se ha enviado a Bruselas para que indique las compensaciones medioambientales que procedan y comience su ejecución y a generar empleo y riqueza. El Gorguel no es competencia de los puertos actuales sino que se suma a la capacidad de atracción para la entrada a Europa en una de las rutas de trafico mas importantes del mundo. Las inversiones para su realización no han de realizarse por el Estado, sino por el Concesionario y la parte de la Autoridad Portuaria mediante los ingresos producidos por su propia explotación.

b. Es urgente y prioritario recuperar la conexión en Av e Alta Velocidad y las Cercanías con Cartagena por el corredor central, como se recoge en los planos del ministerio, conectando el Aeropuerto Internacional de la Región (como está haciendo Alicante y varias Comunidades), y seguir en paralelo a la A-30, tal y como se recoge en el mapa de la jornada del 6 de marzo de 2020 realizada en Croem: empresarios, sindicatos, Ferrmed, CESRM, así como la mayoría de los colegios profesionales y partidos políticos, según se recoge en el PITVI, anexos I y II.

c. La continuación del corredor ferroviario para las mercancías del Mediterráneo actualmente parado en Monforte, y seguir en paralelo a la A-7, a la altura de Santomera se bifurca, un corredor sigue hacia Cartagena en paralelo a la RM1 hasta conectarse en Alquerías con el corredor existente para llegar directamente al polo energético y el puerto de graneles de Escombreras y al nuevo puerto de container de El Gorguel, eliminando el paso por la estación de el Carmen de las mercancías en cualquier dirección; el corredor continua por el arco norte de la A-7 hasta el norte de Murcia donde se conecta con el corredor Albacete, a la vez que continua hacia Lorca y Andalucía.

d. Acelerar la llegada por el corredor mediterráneo del Ave a la Región y su continuidad hacia Lorca, en donde se bifurca como corredores mixtos (pasajeros a 250 km/h y mercancías) hacia Almería y hacia Granada, recuperando el histórico corredor con Baza y Granada y continua hacia Algeciras.

e. Desdoblamiento y electrificación del corredor ferroviario Murcia-Albacete (conectándose a la salida de Albacete y no en Chinchilla como lo hace actualmente reduciendo kilómetros, tiempo y coste) como corredor mixto a 250 Km/h para pasajeros y para las mercancías, un corredor que es fundamental para la Región y para Almería en su conexión con el centro y norte peninsular, conforme se recoge en el anexo I y II del PITVI.

La necesidad de un gran acuerdo regional entre partidos políticos, Gobierno regional, sindicatos y empresarios es cada vez mas urgente para que la Región pueda contar con la programación y realización de las infraestructuras pendientes y poder poner en valor todas sus potencialidades asím como que los inversores, conociendo con certeza los plazos de realización de la infraestructuras, puedan plantearse las inversiones en la Región.