La quema del Reichstag

Si la BBC y La 2 no existieran, creo que habría que inventarlas, aunque algunos camparían más a sus anchas. Anteayer vi el estreno en España del documental británico El ascenso de los nazis. Me pareció magnífico, profundo y, lamentablemente, muy de actualidad. Os recomiendo que lo busquéis en televisión a la carta.

Durante tres capítulos de una hora de duración cada uno, el programa combina magistralmente imágenes de archivo con recreaciones dramáticas y nos presenta, paso a paso, cómo un movimiento antidemocrático, extremista, violento y minoritario como el nazi, se hizo pasar por democrático, engatusó a la derecha para gobernar frente a la izquierda y, una vez en el poder, como un caballo de Troya, devoró a sus socios y a todo el sistema democrático, inoculando el odio y fanatismo en la sociedad hasta crear un sistema populista primero, dictatorial después, criminal y finalmente suicida. Sin duda, lo que pasó en la Alemania nazi y que arrastró a toda Europa al desastre, no fue exclusivamente por un Hitler fanático, psicópata y megalómano, sino por todos los que se dejaron llevar y, sobre todo, por los aprendices de brujo sin escrúpulos que creyeron que podrían utilizar a la bestia en contra de sus enemigos, pero al final la bestia se desboca incontrolable.

El documental, basado en testimonios de historiadores, escritos e imágenes de la época, documentos oficiales, etc. te va atrapando contra el sillón y no paras de pensar en las terribles similitudes de aquellos horribles años con el tiempo presente.

A Hitler, que había sido apenas un mediocre cabo raso en el Ejército, lo menospreciaban los políticos de raza, los militares, la aristocracia, el Gobierno, los primeros ministros y hasta el presidente de la República, pero lo quisieron utilizar para vencer a la izquierda y, claro, al final Saturno devora hasta a sus propios hijos. No estaría mal aprender de la memoria histórica, porque en nuestros días, en el mundo, en nuestra España y en nuestra Región, hay demasiadas alarmas que nos hacen temer que volvamos a tropezar en la misma mina explosiva de los ultras, henchidos de odio hacia todo lo que represente democracia, ciudadanía, igualdad, convivencia, respeto a las minorías, cuidado y defensa de los débiles y entendimiento entre los distintos. Si no andamos con ojo, el día menos pensado alguien incendiará lo más importante y, como lo del Reichstag, le echarán la culpa a los ‘rojos’ para así tener la excusa de suspender la leyes democráticas y empezar la cacería.

También es cierto, que hoy he visto algunos brotes verdes como si la primavera fuese posible. Resulta que el Gobierno, sin que se aproximen ningunas elecciones, ha anunciado que prepara un nuevo paquete millonario de ayudas a empresas, autónomos y colectivos afectados por la pandemia. También me ha parecido muy saludable leer en LA OPINIÓN al exdirigente del PP Alberto Garre citando nada menos que a don Joaquín Sabina y sus «19 días y 500 noches», y ya, para rematar, me entero de que, por fin, Pablo Casado empieza a intentar salir de la atracción fatal del agujero negro de Abascal, y se muestra dispuesto a negociar con el Gobierno para empezar a llegar a unos mínimos acuerdos para que el sistema, en lugar de hundirse, empiece a funcionar en beneficio de todos.

Nunca es tarde para soñar que, de vez en cuando, podríamos aprender alguna lección del pasado europeo o del pasado español, en lugar de empeñarnos en el eterno retorno de repetir la historia. Llegados a este punto, deberíamos poner rumbo al horizonte a velocidad de curvatura, porque como sigamos estancados en la bronca terminaremos engullidos por la bronca y nadie se salvará. La situación es grave y es la otra pandemia que sufrimos, en nuestro país y a nivel mundial. Lo que ha pasado en Estados Unidos demuestra que ni las democracias más consolidadas están a salvo de quienes están dispuestos a incendiar la sede donde el pueblo debería parlamentar.

El planeta rojo

Dice el antiguo dicho que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, y ello vale para nuestras sociedades democráticas y para todo nuestro planeta. También tenemos que aprender la lección del pasado ahora que hemos aterrizado en Marte. El planeta rojo resulta que está desolado y desértico, pero es un lugar que hace mucho, mucho tiempo, era muy parecido a La Tierra, con sus mares, sus ríos, su atmósfera y sus posibilidades para albergar la vida. Tal vez las investigaciones que ahora se inician consigan hacernos caer en la cuenta de lo que nos puede pasar si no evitamos un cambio climático cada vez más inminente. En este momento estamos todos pendientes de lo urgente, que es la pandemia, las vacunas, la salud de todos, la economía que se hunde… Cuando salgamos de esta, vendrán otras urgencias, eso parece que ya lo tenemos claro y, mientras tanto, los políticos a navajazos, los ciudadanos a garrotazos, los pillos robando y los aprovechados invirtiendo en humos contaminantes y en carísimas armas destructivas como si, al final, fueran a quedar enemigos suficientes.

La astrofísica Julieta Fierro ha asegurado estos días que en trescientos años Marte será un planeta habitable, lo cual podría ser nuestra salvación, si no fuera del género tonto, creo yo, el invertir unos recursos inmensos en un futuro que no sabemos si a la humanidad le dará tiempo a ver si, mientras, no dedica todas sus energías, imaginación y solidaridad en mantener nuestro hogar actual que es nuestro planeta azul.

Yo no entiendo mucho, la verdad, pero cada día hay estoy más convencido de que tenemos recursos suficientes para que todos podamos vivir bien, tener una renta básica universal, un hogar habitable y una vida saludable con cultura, educación, deporte y ocio, siempre que cambiemos el chip y empecemos a compartir en lugar de atesorar, y siempre que demos un vuelco hacia un sistema de vida sostenible.

Nos quedan muchas cosas que hacer antes de la próxima extinción y hay días que me levanto optimista y sigo pensando que tal vez estamos a tiempo de aprender alguna lección para que el agujero negro no nos engulla. De lo contrario, pondremos a remojar nuestras barbas, porque, como decía aquella canción de Víctor Manuel «eo e,aleluya, pronto viviremos en la luna».