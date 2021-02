O lo que es igual, dos años, dos meses y 22 días es lo que lleva el actual Consejo General del Poder Judicial en funciones. Allá por el mes de diciembre, día 4, del año 2018 expiró su mandato y desde entonces su renovación, por fas o por nefas, no se ha producido. Muchas veces me he pronunciado acerca de la conveniencia de que este órgano máximo del gobierno de los jueces fuera elegido por los propios jueces. E incluso he dado por bueno que la mitad del mismo así sea. Pero el poder político se aferra como un cachorro a su madre para no soltarlo. Con lo que cabe preguntarse: ¿tan importante es este órgano? Si partimos de la base fundamental consistente en que carece de cualquier poder jurisdiccional o, dicho de otra manera, no puede dictar resoluciones judiciales, ni siquiera revocar una sentencia, auto o providencia dictada por un juez, parece que no sea tan decisivo. Entonces, ¿dónde está la ansiada participación en el mismo con designación de sus vocales por los partidos políticos?

La respuesta es tan sencilla como que los pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial tienen una importante repercusión en el funcionamiento de un Estado de Derecho. En ocasiones, solamente su papel consiste, que no es poco, en ser oído en cuestiones trascendentales, como por ejemplo cuando pide que el Congreso de los Diputados recabe su opinión en reformas legislativas que le afectan directamente. Cuestión, por cierto, que al parecer no se va a hacer en la última reforma. O en nombramientos clave de la cúpula judicial, cosa que sí se ha hecho siempre.

Pero lo que más preocupa es su política de nombramientos de los altos cargos de la magistratura, como son los magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, ya que se trata de cargos discrecionales, que si bien deben presentar un proyecto concreto y pasan por una entrevista que puede seguirse públicamente ‘on line’, a la postre los votos de los miembros del Consejo son los que los eligen. De ahí que aunque los jueces seamos totalmente independientes, el talante personal de cada uno a la hora de interpretar la ley o su posición ante determinados conflictos sociales o simplemente su forma de pensar, puede llevar a una u otra solución, siempre dentro de la ley.

Y es precisamente esa política de nombramientos sobre la que cada partido político tiene más interés en proponer a los que piensan de forma personal más afín. Pero ni por esas es justificable tanta lucha, por dos razones: la primera, porque si creen que después van a fallar a favor de un determinado partido político que designó a los vocales que eligieron a un magistrado para un alto cargo, se equivocan, porque los jueces solamente estamos sometidos al imperio de la ley. Y segundo, porque aunque los nombramientos sean discrecionales no significa que puedan ser arbitrarios, pues para eso está la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para su control definitivo.

Por todo ello, no entiendo que sea tan difícil ponerse de acuerdo entre los partidos políticos tras dos años y dos meses para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y si las reglas del juego, con las que no estoy de acuerdo, pero la ley siempre hay que acatarla, permiten que sean determinados partidos los que los elijan, mientras no se reforme, sobra tan dilatada negociación, vetos, o cambio de designaciones con otros órganos institucionales como por ejemplo el Consejo de Radiotelevisión Española.

En cualquier caso, sean elegidos o no los nuevos vocales del CJPJ a lo largo de esta semana, lo importante sería renovar la forma de elegirlos si queremos ser como la mujer del César.