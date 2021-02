Yo no quiero que Pablo Hasél esté en la cárcel. No es su sitio. Considero que para él mejor un centro ocupacional donde repasar Cuadernos de Caligrafía Rubio. Ahora venden en las librerías unos que traen ‘mandalas’ estupendos para colorear y que la mente se impregne de alegría, de esa energía estupenda que transmiten esos dibujitos cargados de psicodelia. Como si se tratase de los carteles ‘Yorokobu’ que Bill Graham, queriendo olvidar el horror vivido de niño durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a pintar en los años 60 para publicitar conciertos y carátulas de vinilos a grupos como Jefferson Airplane, Frank Zappa, Steve Miller, The Mamas and the Papas, Grateful Deadwood, Taj Mahal y muchos más. Grupos que, además, sabían hacer critica social desde la elegancia, la belleza y con bonitos versos. Y no desde una voz estridente y tosca que se vale de un auto-tune para acompañar.

Me preocupa soberanamente que se ponga en juego, en entredicho, la libertad de expresión. Y, por supuesto, nadie debería ir a la cárcel por exponer su criterio, por dar voz a sus convicciones. Pero, criatura, hay una cosa que se llama decoro, compostura, dignidad. Y permítanme no defender a nadie que no tenga claro esos términos. Puedo respetarlo, no querer que vaya a la cárcel, pero que no espere mi defensa a semejante bazofia de improperios. A mí también me preocupa que en este país no nos quejemos con fuerza ante la clase política que habita el Congreso, si es menester, por los recortes sanitarios que vivimos desde hace tiempo o por conseguir de una vez una política social y de trabajo digno para todos ; y, por el contrario, hayamos caido en el garrafal error de convertir en mártir, en ídolo, a un chico que impregna de odio visceral casi la totalidad de las letras que escupe sin respeto, recato ni decencia aunque no se espere.

Es más, me niego a tacharlo de rapero, pido un respeto enorme por ese género, por el rap. Un ritmo, como tantos otros nacido en África, en el que se contaban historias al son de tambores, y que bien entrado el siglo XX se convirtió en un estilo musical con el que mayoritariamente los negros, apoyándose en una melodía Beat encargada de marcar el ritmo, versan sobre la violencia en las calles, sobre lucha, determinación o injusticia.

No, Pablito, lo tuyo no es rap, porque el rap es «Rhythm and Poetry», un concepto que significa Ritmo &Poesía, pero que tú no entiendes. Y me sigues preocupado, me apena que niños con apenas un par de años más que el mío te señalen como adalid de la libertad y salgan de sus casas armados con bates y cerillas para golpear escaparates de comercios que tanto está costando levantar hoy día a personas de bien; me preocupa que os haya dado por quemar motos. ¿Qué pasa? ¿Con los coches oficiales no os atrevéis? ¿Es necesario el vandalismo para demostrar quién tiene el poder?

Porque si hay algo realmente preocupante es entender la figura de quien tiene el poder, de quien se supone que guarda la ley, como si de un pitbull rabioso se tratase. Me gustaría que mi hijo puediese ir por la calle y no tuviera que cambiar de acera si ve juntos a cinco policías. Ninguna señal de mal agüero más clara que ver a cinco policías juntos. Algo muy malo está pasando o va a empezar a pasar, se entiende. ¿Pero sabes qué? La Revolución, la sublevación y la rabia, como pasa con la tierra sólo es de quien se la trabaja y no de quien la mancha con abruptos mensajes violentos.

Te vuelvo a decir que jamás defenderé a nadie que defienda una muerte como solución a un problema. Desear el mal ajeno siempre me ha parecido un mecanismo de defensa obtuso, de tontos. Mi revolución es la que se hace ejecutando con la palabra, la educación, el respeto, los valores y la verdad, pero jamás jodiendo a nadie por una parte y reventando ojos por la otra. Porque, chiquillo, te deberían haber explicado que para tachar de ladrón a alguien tienes que tener las manos muy limpias y no ser hijo de un procesado por dejar un descubierto de diez millones cuando dirigía un club de fútbol, aunque en tus letras tengas más razón que un santo, rey.

Tienes que tener las manos muy limpias para desearle un tiro en la nuca a quien milita en un partido de ‘derechas’ si tu abuelo ha sido un coronel franquista y señalado perseguidor de maquis, revolucionarios de verdad que se la jugaban, y no los tontos del haba que rompen el cristal de una zapatería para saquearla. Eso es vandalismo, no revolución. Cenutrín.

Para defender la libertad de expresión y que los medios estemos contigo, no está bonito haber rociado con insecticida a un compañero que se pronunciaba con el mismo derecho a la libertad de expresión que tú. Muy mal esos empujones, muy feas esas vejaciones.

Permíteme desearte que pronto te saquen de la cárcel, querido Hasél, dónde no debiste entrar. Y que conozcas a un buen maestro que te aconseje a ti y a todos los jóvenes que sois parte de este sistema corrompido, absurdo, aburrido, antidemocrático o cómo queráis llamarlo, que os descubra a Thoreau, Gandhi, Mandela, Bayard Rustin o Jesse Jackson, para que os déis cuenta de que una ley injusta jamás se debe acatar, pero puede hacerse sin esa necesidad imperiosa de destrozar todo, como no se debe hacer cobrando comisiones ilegales o blanqueando dinero, que aquí no medimos al delincuente por su monta, y SÍ nos dejan libertad para expresarnos. En algo estoy de acuerdo contigo y con esto acabo.

Necesitamos una revolución, para que nadie pague con cárcel ser un boca chancla, porque al fin hayamos conseguido que el nivel cultural de nuestros hijos esté muy por encima de la violencia, necesitamos una revolución dónde citando a la jabata Emma Goldman, que no pegaba, pero tenía más cojones que todos vosotros juntos podamos gritar a pulmón: «Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa».