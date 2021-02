El fútbol es una caleidoscópica unidad de medida temporal. Muchos nos acordamos de los años por lo que pasó futbolísticamente, más allá de que sea un año u otro, es una medida propia y única. He tenido que volver a buscar qué año fue el del ascenso con Vidal, sirva de ejemplo. Da igual que fuera 2003, en nuestro calendario futbolístico tenemos claro cuándo y cómo fue. Para algunos de nosotros aquel año supuso la pérdida de la virginidad de la vocación periodística. Aquello de intentar trabajar en lo que nos gustaba tuvo sentido durante toda una temporada. Unidad de tiempo futbolera, para seguir en línea. Saltamos al terreno de juego de la vida con el sistema más ofensivo que éramos capaces de poner en marcha. Lo teníamos todo menos el dinero, y eso lo hacía aún más atractivo. Lo que teníamos era ilusión y fe, y todo sea dicho, un plan que no tenía fisuras, y aún hoy lo creo así.

Formamos un equipo y pusimos en marcha el proyecto. Fundamos ‘La Combina’, una revista gratuita programa de partido para repartir en La Condomina. Desde la idea inicial hasta recibir impresos los primeros 5.000 números vivimos el sueño de nuestras vidas. Pusimos nuestra vocación desbocada a darle sentido a todo y lo conseguimos. No sólo pudimos hacer un primer número maravilloso, con la portada dedicada al mito don José Rico, Panadero de Archena. Conseguimos funcionar toda la temporada 2002/2003, que terminó con el ascenso del Real Murcia a Primera División. Hasta el último número. Tuvimos reuniones y puertas abiertas a crecer y hacer más equipos. Tuvimos anunciantes fieles. Lo rozamos, pero terminamos engullidos por, quizás, no tomarnos demasiado en serio aquel tocho de asignatura que se llamaba ‘Empresa informativa’. Los pagos administrativos nos ahogaron a las primeras de cambio y fuimos directos a la lona. Con una sonrisa. No nos hicimos ricos, algo que ya sabíamos cuando decidimos ser periodistas. Tuvimos que retorcer nuestra vocación muchas veces más, hasta que la entendimos cada uno a nuestra manera. Pero ahí quedaron para siempre todas las jornadas en casa con La Combina publicada, un año especial e inolvidable.

En el número dos nos empezó a echar una mano la grandísima fotógrafa Gloria Nicolás. Nos dio la vida aquello. Y la posibilidad de utilizar la plumilla de César Oliva sólo para momentos especiales. La primera foto de portada de La Combina, en el segundo número, fue para José Luis Rodríguez Loreto. Un primer plano del delantero, con intención editorial de defenderle como puntal de nuestro ataque en aquel momento. «Hambre de gol». Cuando saltó la noticia de su vuelta volvió instantáneamente aquella portada. Aquella mirada. Y las sensaciones que nos dejó aquel año mucho más allá del ascenso llenan ese espacio caleidoscópico que rige las leyes del fútbol, que como con muchas cosas, gana con los años.

A pesar de tanto desencanto, ese hambre de gol es ya para siempre. Vale.