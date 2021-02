Profesión muy especial

En mi salida diaria a andar me encuentro con un viejo periodista al que conozco desde hace más de 40 años y ambos paseamos juntos hablando de los periódicos, de nuestros viejos amigos de las redacciones, de personajes que conocimos, algunos de ellos disfrutando ya de la paz eterna, que se dice. Ambos llegamos a la conclusión de que trabajar en los medios de comunicación puede ser fascinante, pero que hay que tener vocación para ello; te ha de gustar mucho, en pocas palabras. Hay otros trabajos que se pueden hacer solo por cumplir, a esto del periodismo hay que echarle corazón para que funcione. Y valor, y profesionalidad, e independencia. Es un oficio difícil.

Le parece muy bien

Un hombre a otro, en la calle, el viernes, enseñándole algo en el móvil: «Mira, esto es Marte. Es una foto que ya ha mandado la nave que aterrizó anoche. Es cojonudo esto de llegar a Marte».

Habrá que estudiar

A mis cortas luces, es absolutamente necesario que los dirigentes del PP nacional revisen sus estrategias y actuaciones en el País Vasco y en Cataluña. No se puede permitir que el partido político llamado a gobernar España alternativamente con el PSOE, cuando le toque, que le tocará, como ha pasado siempre en democracia, no tenga arraigo en las dos comunidades autónomas que producen el 25% del PIB de todo el país. Está claro que sus decisiones en cuanto a candidatos, mensajes y demás no han sido acertadas, o sea que habrá que cambiar lo que haga falta para recuperar la confianza de esos votantes. Tendrán ustedes que espabilarse, jóvenes.

Hay que madrugar

Dos mujeres van corriendo por la mota del río Segura. Una de ellas le dice a la otra entre jadeos: «Que no diga que no puede porque tiene mucho que hacer, que haga lo que yo: levantarse a las 8, recoger la casa y, a las 10, venirse a correr»

Todavía quedan, hija

Una niña le dice a su madre, en el jardín de la Seda, en Murcia ciudad: «Mami, ¿me puedo subir ya al columpio, o todavía tiene bichitos?».

Un descubrimiento, tardío, quizás

Esta semana me he dedicado bastante a la música y a leer, en los ratos libres. Con la música he descubierto algo que me va muy bien. Me meto en YouTube y escribo lo que quiero oír, la 40 de Mozart, por ejemplo, y me salen tropecientas versiones, o sea que puedo escuchar el primer movimiento dirigiendo Von Karajan, el 2º con Barenboim, y así sucesivamente. Además, si me da por otra música, sea de autor, rock o rap, baladas, pop, etc. también está todo. Y como mi tele es nueva se escucha de maravilla, y se ve a los músicos y los instrumentos. Total, que una pasada. Materialmente no pongo ya nunca el equipo de música u otros artefactos. Es una idea. Por si les cuadra.

Series

De series, poco. Me he propuesto acabar las siete temporadas de Endeavour y ya voy por la quinta. Cada día me gusta más. Ponerse un capítulo es apostar a seguro. Te lo pasas bien si te gusta el cine, y ya está. También estoy viendo El nudo, pero, qué quieren ustedes que les diga, que se deja ver. Le sobran misterios y le falta interés. Lo mejor, como siempre, las actrices, Natalia Verbeke y Cristina Plazas. Y poco más.

Tomates especiales

Una mujer me pregunta en el puesto de la verdura: «¿Los tomates esos color rosa y tan rizados que se lleva usted son buenos?». «Muy buenos, señora, y, aunque parecen raros, están cultivados aquí en Murcia», le respondo.

No se llevan bien

Ya veremos qué pasa con el primer gobierno nacional de coalición de la democracia española, y si no acaba como el rosario de la aurora.

Como en el cine

¿Recuerdan ustedes la última secuencia de Notting Hill, con Hugh Grant sentado en un banco de un jardín, leyendo un libro, y Julia Roberts tumbada a su lado, con la cabeza reposando en las piernas de él, acariciándose la abultada barriguita? Pues los duques de Sussex, Harry y Meghan, se han hecho una foto igual para anunciar que ella está preñada otra vez. Lo que pasa es que la foto está tomada en EE UU, donde viven ahora, y a los ingleses les ha sentado fatal la foto, la preñez y la pasta que le están sacando a sus títulos y a la fama de la familia real inglesa. Estas cosas en España no pasan. Pasan otras.