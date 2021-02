Curioso este nuestro país, lleno de contrastes, aunque no es ninguna novedad, porque, a lo largo de la historia, los españoles hemos demostrado que somos capaces de lo mejor y de lo peor y hasta de las dos cosas la vez. Porque no me digan que a veces no les entran ganas de irse a Noruega para alejarse de tanto bochorno o de esperar que una invasión extraterrestre nos rescate de tanta estulticia y nos devuelva a la civilización. En otras ocasiones, en cambio, puede que sientan la necesidad de lucir su orgullo patrio por el tremendo éxito de nuestros compatriotas en diversos campos, como la ciencia, la investigación o el deporte.

Claro que, en este segundo caso, se autoexcluirán los mismos de siempre, condenados o no, pero que llevan años condenándonos a nosotros con su retahíla de que si viven en un Estado opresor sin democracia y tal y tal, cuando son ellos los que incumplen las normas y amenazan con volver a hacerlo.

A este respecto, ya habrán comprobado que la expectación generada por unas elecciones infectadas por la Covid no ha traído consigo más cambios que los de unos cuantos rostros nuevos, porque por lo demás yo solo soy capaz de ver a distintos perros con los mismos collares. Me da a mí que en este tema nos vamos a hinchar a tazas de arroz de dos en dos. Y la verdad, uno ya empieza a estar empachado de más.

Siempre había pensado que lo de las dos Españas que heredamos de la vergonzosa y vergonzante Guerra Civil y que a muchos les interesa alimentar era una cuestión de ideologías políticas. Quizá haya algo de eso, pero cada vez tiendo a pensar más que lo que nos divide en realidad es el sentido común o la ausencia total del mismo. Porque los mismos que sentencian a un obispo y sus acólitos o a un consejero y sus directores generales al escarnio público por aprovecharse de su posición para protegerse del enemigo público número uno de nuestra era son capaces de adoptar como referente de la libertad de expresión a quien, independientemente de otras condenas, va por la vida proclamando auténticas animaladas. Ni unos ni los otros tienen excusa para estos comportamientos, lo que no cuadra es que midamos con las varas de nuestra conveniencia hechos igualmente reprobables.

Menos mal que el lamentable espectáculo que ofrecemos al exterior con los disturbios en nuestras calles en defensa de un energúmeno y el debate artificial y artificioso en un país tan tremendamente democrático como el nuestro se ha compensado con la participación de varios de nuestros paisanos en un nuevo hito de la Nasa, con la llegada de un robot al suelo de Marte.

Aunque visto el panorama por nuestros lares, no sé si será una buena noticia para los marcianos que los visitemos o quizá somos nosotros los marcianos en busca de nuestro origen. El caso es que por unas o por otras, siempre nos andamos peleando y hasta nos da igual que nos cueste la salud o la ruina.

Y no hay que irse lejos, basta con salir a la puerta de la calle para escuchar el ruido que proviene del Circuito de Velocidad de Cartagena. No me refiero al de las motos o los coches, sino al de la disputa de unos vecinos con los propietarios de las instalaciones, que a punto ha estado de acabar con una de las gallinas de los huevos de oro de nuestra oferta turístico deportiva, ante la incapacidad de resolver la cuestión. Afortunadamente, parece que la solución a este problema se acelera y seguirán llenándose las carreras y las carteras de nuestros hoteleros y hosteleros, que tanta falta tienen de echarse alguna victoria a la boca.

Y debe ser que no tenemos bastante con la guerra contra un virus mortal y con las continuas y sonadas disputas que mantenemos sobre la superficie terrestre que, en nuestra Cartagena también las buscamos bajo tierra, por un supuesto palacio cartaginés supuestamente oculto bajo la historia y el subsuelo del cerro del Molinete, donde, como siga tensándose el asunto entre arqueólogos y políticos, nos enfrentaremos a una nueva guerra púnica en pleno siglo XXI.

No me extraña que con la que está cayendo y lo que nosotros mismos nos echamos encima, nuestro obispo haya reaparicido en el inicio de la Cuaresma para advertirnos del avance de las fuerzas del mal.

Y encima, otro año sin procesiones. ¡Que nos pille confesaos!