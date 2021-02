Mañana, 21 de febrero, se celebra extraoficialmente por vigesimosegunda vez consecutiva el Día Internacional de la Lengua Materna, desde que se instaurara en el año 2000, en el umbral del tercer milenio. De forma oficial, la proclamación por parte de la Conferencia General de la UNESCO tuvo lugar en noviembre de 1999, y la Asamblea General de las Naciones Unidas lo asumió en 2007.

El objetivo de la celebración del día 21 es el de preservar y proteger los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo(en torno a los 7.000, desigualmente repartidos, pues frente a los 286 que se hablan en Europa, en Asia lo hacen alrededor de 2.300). Se calcula que cada dos semanas muere una lengua (estamos próximos ya al 45%), y con ella el patrimonio cultural de sus hablantes.

2008 fue el Año Internacional de los Idiomas, y 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas. No es preciso insistir en la importancia de las lenguas, vehículo del pensamiento y reflejo de la idiosincrasia de un pueblo, capacitadora del diálogo interpersonal e intercultural.

La lengua nativa es aquella que adquirimos en los primeros años de nuestra vida y que muchas veces se convierte para siempre, incluso en los políglotas, en el instrumento de comunicación habitual. Personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares y ven afectada el habla se recuperan con más facilidad si realizan los ejercicios necesarios en esa lengua madre donde están impresas de forma invisible pero profunda las emociones ligadas al aprendizaje de la misma.

Como el calificativo ‘materna’ sugiere, en la protección que debemos procurar a nuestra lengua hay mucho de amor hacia quien nos ofrece la posibilidad de comunicarnos y expresar nuestras emociones y sentimientos, recibir el conocimiento y difundirlo. Es justo y natural que la amemos y la respetemos, y por tanto la cuidemos.

Las lenguas se comportan como seres vivos. Presentan árboles genealógicos y sufren un proceso continuo de evolución, que de forma inevitable produce cambios tanto fonéticos como semánticos. El latín, tan injustamente arrinconado, es la madre de nuestra lengua madre (de la que el indoeuropeo es el ancestro), y en la península convivimos hoy en día con lenguas hermanas (gallego, catalán y portugués), donde el vasco (como en Europa el húngaro y el finés), constituye una excepción, pues su origen no remonta al mencionado indoeuropeo.

Ciertas palabras quedan obsoletas y abandonadas, caen en el olvido, o experimentan metamorfosis al añadirse nuevas acepciones a sus significados, que a veces conviven, o bien se da el predominio de una, que termina por oscurecer a otras, dando lugar a los famosos ‘falsos amigos’, que provocan anecdóticas confusiones cuando traducimos traicionados por la aparente semejanza. Resulta estimulante rescatar palabras poco usadas y escuchar lo que tienen que decirnos sobre nuestra historia a través de la suya. Intentar hablar con propiedad -y no dar patadas al diccionario y a la ortografía-, me parece imprescindible. La forma de hablar nos define y caracteriza, porque por más que nuestro refranero popular rece aquello de ‘hechos son amores, y no buenas razones’, es innegable que las palabras nos conforman, son nuestra carta de presentación y muestran la forma en que miramos el mundo.

El 16 de febrero nos sorprendía la noticia de la muerte de Joan Margarit, Premio Cervantes 2019, a quien, según sus propias palabras «el amor hizo ser poeta». Tuvo el inmenso mérito de crear una obra absolutamente bilingüe, tanto en catalán como en castellano, sin que ninguna de las lenguas sea traducción de la otra, pues, como decía, cada poema hace su camino y continúa en el segundo la chispa que inspiró el primero. No permitió que Franco le secuestrara el castellano, ni sucumbió al coscorrón que le propinó un desconocido en la calle siendo niño por expresarse en catalán. Ha sabido demostrar con palabras y con hechos su amor por ambas lenguas.

Pero tan importante como hablar el mismo idioma, si se me permite la aparente paradoja, es callar en la misma lengua. Supone un reto en tanto en cuanto exige una voluntad de entendimiento que va más allá de las palabras, y es un ejercicio muy aconsejable. Como el de pensar antes de hablar.

Somos responsables de lo que decimos, no de lo que otros interpretan, pero está claro que debe haber una voluntad de entendimiento, incluso cuando se habla el mismo idioma. Si no es así, lo normal es acabar como en Babel, con una confusión y un caos generalizados. Aunque hablemos la misma lengua.

Por cierto, el día 21 de febrero también se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo. Las ganas de volver a salir al mundo y disfrutar plenamente de todo lo que tiene que ofrecernos es complementario a la difusión de la lengua de Cervantes, dentro de nuestras fronteras, y allende las mismas.