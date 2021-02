Algo que estaba pensado para situaciones de guerra o de conmoción interna que afectan a un país o ciudad, siendo supervisado por la policía o el ejército, se ha convertido, sin embargo, en el pan nuestro de cada día, por mor de la pandemia. Es una situación sanitaria novedosa para la que en principio no estaba previsto el toque de queda. Y como se trata de restringir nada más y nada menos que el derecho constitucional a la libre circulación por el territorio de una nación, e incluso la posibilidad de estar en la calle con quien quieras y a la hora que quieras, evidentemente su implantación no es cosa de Comunidades autónomas, sino del Gobierno central, o mejor dicho, del Congreso de los Diputados que para eso está, y del Senado, que no sé para qué está.

De ahí que no sean de extrañar las últimas resoluciones judiciales. Una controvertida, como las del País Vasco que anuló la Orden de esa Comunidad que impedía abrir los bares y terrazas públicas. Las críticas han sido porque uno de los magistrados parece ser que se excedió en sus comentarios acerca de que los epidemiólogos solamente tenían la especialidad por un cursillo. Posteriormente ha pedio perdón y, por supuesto, nunca aceptó que dijeran que era un negacionista del virus.

Otra resolución judicial a tal efecto, mucho menos discutida, ha sido la emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al anular el adelanto del toque de queda acordado por la Comunidad autónoma de Castilla y León. La resolución, auto, del Supremo, deja sin efecto de forma cautelar la medida en vigor desde hace un mes, tras el recurso presentado por el Gobierno central. Éste tiene establecido el toque de queda a las diez de la noche, pero el Ejecutivo de esa Comunidad lo adelantó por sus santas decisiones a las ocho de la tarde desde el 15 de enero, con los votos de PP y Cs. Y claro, el Tribunal Supremo, sin entrar en el fondo del asunto, pues solo ha resuelto por ahora las medidas cautelares, lo ha anulado. La razón es que el Real Decreto 926/2020, en su artículo quinto, fija el horario, que es el período entre las 23 y las 6 horas, para la libre circulación de las personas, permitiendo a las Comunidades flexibilizarlo, pero solamente una hora por arriba o por abajo.

Dice el Supremo que los argumentos de la Comunidad, para sostener que dispone de la facultad de agravar la restricción de la libertad de circulación de las personas, es ‘n icto oculi’ (de un vistazo) contraria a la predeterminación que viene impuesta por la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 de estado de alarma, excepción y sitio, ya que toda limitación de los derechos fundamentales afectados por el estado de alarma debe estar expresamente previsto en dicha norma. Como suele pasar en estos casos, el PSOE pidió la inmediata dimisión del presidente de Castilla y León, del PP, porque su decisión de adelantar el toque de queda a las ocho supuso una «sublevación contra el Gobierno y contra le ley», con la finalidad de tapar que desde marzo esa Comunidad es una de las más afectadas por una ola tras otra de la pandemia.

La más reciente resolución judicial corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha rechazado la suspensión cautelarísima de las restricciones decretadas por la Generalitat, sobre el cierre total de la hostelería, salvo para envíos a domicilio, acordada desde el 21 de enero al 1 de marzo. Y como la cuestión urge, seguro llegaran a un acuerdo hosteleros y Comunidad, antes de que resuelva la Justicia.