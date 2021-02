Una de las muchas razones por las que estoy, como todos, deseando que termine esta pandemia es por recuperar las reuniones presenciales.

Creo que no es que me esté pasando como a los mayores que consideran que todo lo anterior era mejor. Entiendo que las videoconferencias y las reuniones telemáticas son útiles para muchas circunstancias y facilitan una buena cantidad de ámbitos laborales. Está bien, por ejemplo, que para una reunión rápida en tu propia ciudad no tengas que desplazarte y ganes así un tiempo de despacho del que tan escasos andamos muchos. Es también una sugerente novedad que asuntos que antes se despachaban por teléfono se resuelvan ahora con un cara a cara virtual que frecuentemente añade calidez a la gestión. También es fantástico poder tener con tanta facilidad una tutoría con tus alumnos o escuchar intervenciones de conferenciantes que de no ser de esta manera ni por asomo vendrían a tu ciudad. Y desde luego es positivo que los encuentros telemáticos hagan posible un cierto desempeño en teletrabajo que, bien organizado, puede ayudar a conciliar la familia con una vida laboral igualmente eficiente. O sea que las videoconferencias en el ámbito trabajo han llegado forzadas por el bicho, pero están destinadas a quedarse. Y está bien que así sea.

Pero en otras muchas ocasiones la reunión telemática le resta mucho de la magia y las ventajas de todo tipo que tiene la reunión presencial. No solo las directamente laborales, sino sobre todo las que tienen que ver con el contacto humano y la empatía que tan relevantes son en las relaciones profesionales.

La gestualidad y la presencia cercana son tan importantes como el verbo también para los negocios. Las oportunidades de empatizar con tu cliente, tu colaborador o tu contacto en una reunión presencial van mucho más allá de la mera trasmisión de informaciones que caracteriza a una reunión virtual.

Un comercial podría dar testimonio de lo que digo, o un profesor explicarnos cómo de importante es para su faena el gesto, el contacto rápido y bidireccional con los alumnos.

Hay una derivada también muy preocupante de este repentino éxito de las reuniones virtuales y que puede ser peligrosa. Se trata de que alguna gente defiende que a partir de ahora sería tontería programar congresos o encuentros profesionales como los que siempre hemos conocido.

No creo que ocurra, no va a ocurrir. Pero si ocurre, o al menos en una proporción significativa, se le daría un fuerte golpe a un sector económico muy interesante, el del conocido como turismo MICE por las siglas en inglés de reuniones, incentivos, congresos y eventos. Según el Spain Convention Bureau, el impacto económico directo de este tipo de turismo en 2019 superó los 7.000 millones de euros en España, implicando a una enorme cantidad de profesiones y actividades, desde las hoteleras a las de los organizadores de congresos y los taxistas. Y esto está bien que también se quede.