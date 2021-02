Existen mujeres apasionadas, mujeres que viven con intensidad, son las que se enfrentan con perseverancia tanto a las desgracias como a las alegrías que les pueda deparar el destino. Cuando una de nosotras nos manifestamos vivas, exultantes, con frecuencia somos tachadas de controvertidas, pero poseemos la capacidad de transformar el sufrimiento en arte, en texto, en canción, en poesía. A pesar de todo, a pesar del dolor físico que podamos sentir. Y es que hay días que el dolor de alma se convierte en aliado y se erige en inspiración.

Escribo hoy fingiendo estar bien, pero no es así. Hoy me siento triste, dolorida, estoy enfadada, sin querer moverme demasiado no vayan a sonar a cristal los trocitos de un corazón, porque no es así, mi corazón está totalmente soldado a fuego, el de otras no.

El 95% de mis compañeras de trabajo son mujeres, colegas con las que paso muchas horas al día, y sobre todo muchas noches donde el silencio y la oscuridad de la planta del hospital invita a confesar los más recónditos secretos. Nos sentimos iconos, referentes del feminismo, independientes y fuertes, pero tristemente en más casos de lo habitual no es así.

Desde fuera podemos incluso ser ejemplo para otras, libres, con una profesión bonita. Pero nadie conoce lo que una mujer esconde hasta que de repente, y cuándo no puede más, se libera. Más veces de las que podamos imaginar aparecen en nuestras conversaciones historias rocambolescas ligadas al mal llamado enamoramiento. Vivo rodeada de mujeres completamente independientes en su economía; en la elección de cómo cuidar a sus hijos, pero atadas a personas que, aunque nadie les impuso, las maltratan cruelmente. Controlando sus horarios, su teléfono, denigrando su físico, cuestionando su profesionalidad o su valía como madres.

En más de una ocasión, cuando la conversación torna a trascendental, hablan incluso de episodios de maltrato físico al que le dan menos importancia que al psicológico. Pero ahí siguen, conviviendo con un enemigo al que excusan y perdonan continuamente. Incluso obsesionadas con el miedo a perderlos. Idolatran a veces a un individuo que les causa dolor y arrastradas vuelven una y otra vez a sus brazos. Mujeres dependientes emocionalmente de un hombre que para nada les suma. Soportan engaño y humillación cómo nadie soportaría jamás, y lo más grave de todo es que dan la imagen de pertenecer al colectivo feminista que actualmente se conoce.

Una de las peores cosas que nos pueden pasar es considerarnos libres si no somos capaces de que nuestra felicidad dependa de otra persona. Casi la mitad de mis compañeras afirma haber sufrido discriminación por sus parejas o jefes al convertirse en madres. Otras tantas con las que me he cruzado han dejado su empleo o han reducido su horario para poder conciliar trabajo y crianza ¿Cuántos hombres se plantean dejar de trabajar cuándo son padres?

Me duele el alma ponerle nombre a estas mujeres, porque de verdad que son buena gente. Inteligentes, empáticas, fuertes y grandes profesionales. Con muchas capacidades, pero sometidas y totalmente anuladas por el miedo a la soledad, la culpabilidad o la baja autoestima. Con su facultad de decisión totalmente mermada que las paraliza para plantar cara a su maltratador, a un manipulador con doble cara que en la mayoría de los casos se muestran encantadores fuera de casa pero que en realidad son celosos, inseguros e incapaces de amar. Me odio por conocer estas historias y no gritar fuerte sus nombres (secreto profesional lo llaman), me siento cómplice de esta sinrazón. Pero sé que ellas jamás me lo perdonarían. Pienso en lo que haría Lisístrata y les hablo, las apoyo e incluso me atrevo a aconsejarlas, intento que se aparten de su enemigo empezando si es menester una huelga sexual como estrategia, pero sobre todo que salgan de ahí y que intenten alcanzar la paz.

No pretendo con este texto estigmatizar a los hombres, mucho menos a los hombres buenos, que en su mayoría lo son. Buenos compañeros, buenos amigos. Este escrito es una invitación a la valentía, a entender que la soledad a veces es lo que trae la paz, a gritaros que nos tenéis para sosteneros, para recoger primero esos pedazos rotos de vuestros corazones y para ayudaros a recomponerlos.

Esto va para ti, amiga, que sé que hoy me lees.