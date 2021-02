Que se preparen las tazas, también las jarras, porque por un tiempo, no pienso beber en nada que sea de cartón. Consumiré, moderadamente, y respetando todas las normas de seguridad, en cristal. Nada sabe igual, en un recipiente de cartón. Nada. Ni un café, ni un vaso de agua. No sabe a lo que quiero beber. Esta es otra de esas cositas que nos ha obligado a hacer la pandemia, y la verdad sea dicha: ¡Qué hartazón! Por cierto ¿alguien está midiendo la cantidad de este material que estamos usando? Ya me lo pueden pintar de colores o dejarlo mate, pero un café se bebe en taza, para mí con asa, y una cerveza en jarra, para mí pequeña. Un vino se bebe en copa, y si no, en vaso de chato, pero de cristal, de loza o de porcelana, me da igual, pero no de papel duro. Claro, cuando uno se hincha de café capsulado, sales a la calle y buscas ese lugar donde el agua, el molinillo y la mano del camarero te regalan el mejor café del mundo. La historia cambia cuando de pronto te ves de nuevo en la calle, quemándote una mano con el vasito, y con la otra, quita y pon la mascarilla, al ritmo del sorbo. ¡Qué cosas!