Donald Trump no ha sabido aceptar una derrota. Solo es esto. Dos palabras. Aceptar derrota. Y, pese a haber logrado una época de casi pleno empleo, antes de la aparición de la pandemia; no haber favorecido el negocio de la guerra, en contra del ala armamentística de su partido; y haber recurrido a la imposición de aranceles a las importaciones, como salvaguarda de los productos nacionales frente a la competencia de países con salarios más bajos, China o México entre otros, este presidente, de 74 años, de relativo buen hacer, pero de comportamientos infantiles, histriónicos y desafiantes, incluido el acto de una burda opereta cuyo final, afortunadamente, no lo ha escrito su puño y letra, pese a la brevedad del mensaje y a la claridad del significado, ha negado los resultados. Al no poder disfrutarla, se ha arrogado la victoria.

Y esto no sucede de un día para otro

Estaba anunciado. O por lo menos se esperaba, se temía, se intuía, o cabía la posibilidad, aunque quienes han intentado advertirlo hayan sido apartados como voces de mal agüero. ¿Cómo la democracia moderna más consolidada de las actuales va a sufrir un golpe de semejante naturaleza? Todo es posible. Y lo increíble ha abofeteado, una vez más, a la sedente comodidad. A la comodidad de no querer creer ni querer ver, para no tener que actuar, aquello que trastoca la manera de vivir que nos es propia.

Pero los tiempos parecen demandar otras respuestas, pues aceptamos la necesidad de modificar las formas conocidas de tratar el orden de las cosas o algo increíble puede volver a interrumpir la normalidad, porque si proclamas de derechas e izquierdas campan a sus anchas por tierras yermas, y las siembran, quizá sea hora de aceptar que nos encontramos, no solo ante abruptas expresiones sociales, sino ante una crisis de la democracia. De su esencia. De su capacidad de gestionar sociedades cada vez más pobladas, multirraciales, multiculturales y descontentas.

El perfil del votante de Trump, hombre blanco, mayor de 65 años, de zona rural, trabajador del cinturón del óxido, con renta anual superior a 100.000 dólares, protestante o católico, con estudios medios, que prioriza la economía frente a la pandemia, contrario a la inmigración, y de postura política similar, en España, a Vox y PP, no se parece mucho al que apoyó la declaración unilateral de independencia de la Generalitat, en 2017, y, sin embargo, en ambas ocasiones sus respectivos dirigentes convocaron a la sedición. En las dos ocasiones la democracia ha sido puesta en peligro, ultrajada en sus principios, no por agentes externos a ella, como cabría temer, sino, por inconcebible que quepa suponer, desde su interior. Desde su seno. Desde la máxima expresión gubernamental que la representa.

Y este ultraje al Estado de Derecho no se hace para ejercer una forma distinta de gobierno, sino para apropiarse del poder. Así comienzan las dictaduras. Expresando su violencia. Y hay dictaduras de derechas y de izquierdas. Pero ¿qué pasa con la democracia cuando parte de sus representantes intentan ponerla a su servicio o deshacerse de ella? Hemos ido asistiendo a la violencia verbal en la política mundial, y nacional, como si detrás de las palabras no se concitaran los hechos, pero éstos son ya más poderosos que el relato que los anuncia.

Nunca ha sido la democracia el gobierno del pueblo. En Atenas, siglo VI a C, los metecos, extranjeros; los ilotas, esclavos, y las mujeres no votaban. Solo los varones, libres, adultos, y residentes en Atenas participaban en la asamblea pública donde se debatían y aprobaban las leyes rectoras de la ciudad, pero más de la mitad de los habitantes tenía prohibido votar. Ya en el origen de la democracia había privilegios. Y privilegiados. Continúa habiéndolos. La actual sigue privilegiando a sectores de la población en detrimento de otros cada vez más numerosos y desfavorecidos.

Paro, corrupción de gobernantes, prebendas políticas y parlamentarias, expoliación de las arcas públicas; preponderancia de intereses de partido sobre los de la ciudadanía, y un largo etcétera, provocan que en el seno de la democracia crezca el germen que la cuestiona, y que, cual tela deshilachada cuyas hilachas nadie remienda, en ese extremo raído, aparezcan agujeros de desarraigo, rabia y protesta. Y algún que otro salvador.

Una parte del electorado de Trump expresa crisis de identidad debido a la continua llegada de inmigrantes legales e ilegales al país. De ahí la construcción del muro con México. No podían argumentar razones similares a esta quienes siguieron las consignas del entramado nacionalista catalán del año 2017. No eran de derechas sus dirigentes, o eso decían, ni quienes, ahora, desde el poder solicitan amnistía para devolver al juego democrático a quienes lo atacaron, y del que parecieran querer burlarse, una vez más, al intentar poner en evidencia que los hechos condenados, de ser amnistiados, merecían tal dignidad, como si la grave ilegalidad cometida, pese a serlo, demandara un adorno, un broche, un halo de limpidez cuyo influjo le permitiera yacer tranquila o, disfrazada de acto pacífico, presentarse al juicio de los días.

Unos, en un extremo del Atlántico, y otros, asomados a las aguas de un mar antiguo, han recurrido a un acto de fuerza cuyo fin es el mismo: arrogarse el poder para detentarlo so pretexto de abanderar una causa más justa. En el caso norteamericano, desentrañar un presunto fraude electoral; en el español, desmembrar el Estado en nombre de la justicia nacionalista. El uso y el abuso perpetrados por representantes de dos ideologías contrarias, realizados tan próximos en el tiempo (¿alguien copió a quién?) no denota mayor tendencia de un credo político, a la violación de las leyes, que otro, sino el concepto de democracia que algunos gobernantes tienen de ésta.

Quienes se han atrevido a maltratarla conocen su vulnerabilidad. Es peligroso que un gobernante no respete el sistema que pretende gobernar. Como lo es, en igual medida, que la democracia no encuentre la forma de gestionar los nuevos retos sociales y económicos de las complejas sociedades que en estos tiempos la conforman, pues la falta de resolución tienta a quienes ansían liderar a las masas en nombre de inflexibles ideologías.

Y cuando esto sucede, cuando se maltrata lo acordado, solo la confianza en el funcionamiento de las instituciones restaura la esperanza, aun cuando éstas, tras la sentencia de los tribunales de justicia y el posterior cumplimiento de las condenas penales por los implicados, incluidos ex terroristas, en un acto de arriesgada generosidad, permitan la rehabilitación política de quienes no las respetaron, mostrando al hacerlo el talón de Aquiles de una, aunque aclamada, endeble estabilidad. Una precaria estabilidad que convendría fortalecer si se quiere evitar que asaltar democracias se convierta en tendencia.