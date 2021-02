Supe el martes pasado de la repentina muerte de Isabel Martínez Barquero, amiga de años atrás, de cuando ni siquiera escribía, o quizá, mejor dicho, de cuando aún no se decía escritora, porque escribir estoy seguro de que ya entonces lo hacía, aunque las exigencias de su profesión le dejaran poco tiempo para dedicarse de lleno a ello. Mis recuerdos de Isabel se remontan a una vereda de la huerta murciana y a los meses de 2001 —de principios del verano hasta mediados de octubre— que pasé acogido en casa de un amigo, mientras buscaba algún estudio o apartamento para mudarme. Fue allí donde trabé contacto con ella, porque era muy amiga de mi anfitrión y le visitaba en algunas de sus escapadas a su Murcia natal desde el lugar donde por trabajo residía entonces (algún pueblo, si no la misma capital, de la provincia de Toledo, me parece).

Cenó allí algunas veces, y también nos invitó a cenar a una casa que tenía por la zona entre El Puntal y Churra, si mal no recuerdo. Pero yo la veía —o ella se presentaba— como abogada muy entregada a su trabajo, no como escritora, y aunque hablaba de libros, no recuerdo haber tenido la impresión de que fuera de cosas suyas, sino sólo de que le gustaba leer y que a lo mejor tenía cosas guardadas en el cajón, pero no se había puesto ‘en serio’ (yo ignoraba entonces, además, que en efecto años atrás, entre 1979 y 1981, una apenas veinteañera Isabel ya había publicado algunos poemas en revistas como Nueva Estafeta o las murcianas Tránsito y Azahara).

Después pasaron algunos años que apenas supe de ella, hasta que reapareció como escritora, y tuvimos muchas ocasiones para vernos en numerosos actos literarios, lecturas o presentaciones de otros/as o de nuestros propios libros. Y el 3 de octubre de 2018 —tres días antes de cumplir los 60— publicó en su blog una última entrada, en la que se despedía de los lectores con palabras que hoy resuenan doblemente tristes: «Todo tiene un principio y un fin, un antes y un después. Fue hermoso mientras duró. Gracias a todos los que, de una manera u otra, me habéis acompañado en esta travesía. Nos vemos en las letras. Hasta siempre».

Como el mar o la noche la pandemia se empeña en acecharnos, y ya van siendo demasiadas las pérdidas, van siendo demasiadas las personas que como Isabel me honraron con su cariño y su afecto y ya nunca estarán, de quienes ni siquiera tuve tiempo ni lugar para despedirme como habría debido ser. Bendita sea su memoria y bendito el recuerdo, que me confortará siempre, de tantos buenos ratos compartidos con ella.