Estos días el tiempo transcurre más lineal que nunca. En muchos momentos me siento un oficinista de maletín y sombrero que recorre su día gris como el que se deja llevar por las escaleras del metro. Siempre me ha llamado la atención el carril que se queda libre para los que suben con prisa o no hacen cola dejándose llevar por la lengua de acero. Igual que en los aeropuertos. Los días pasan como si hubiera dado igual que se parase el reloj. Lunes, martes, miércoles… se hace difícil diferenciarlos, incluso llevando con rigor la agenda, empezando las reuniones de Teams justo a la hora indicada, cuando suena la campanita del portátil. Por momentos los días parecen la oficina japonesa que describe Amelie Nothomb en Estupor y temblores. Sin bailes levantando las palmas de las manos al cielo en el horizonte, el gris claro fagocita la improvisación, nos movemos como en lenguas de tiempo que nos llevan de casa al trabajo y de vuelta.

Son días de deja vu. Noches de soñar mucho. Nunca nos habíamos dado cuenta de que podemos echar de menos a quienes veíamos de forma rutinaria sin saberlo, de la misma forma que se añoran caminos, sabores o sensaciones. Muy vago, porque tratamos de mirar qué hay más allá de la constante monotonía que nos adormece día tras día, mientras nos golpea la cifra de muertos en un alma envuelta en una coraza analgésica, que pesa más que estremece.

Para ir de un sitio a otro suelo elegir caminos distintos cada vez. Lo que hago en las ciudades que no conozco me gusta hacerlo en mis recorridos más rutinarios. Me gusta quedar a comer pasadas las dos de la tarde, con quien sea, como sea, donde sea. Ver el mapa y saber dónde está el destino pero salirme del trazado una y otra vez, por una ventana, unas flores, un coche aparcado, un grafitti o un perro que ladra.

Decía Jabois el otro día que cambiar el recorrido de todos los días podía ser síntoma de estar enamorado. También lo es de estar de vivo. Estos días se me ha parado el reloj. Cambié la pila hace no mucho, pero se ha parado. He intentado sacar un rato para ir a la tiendecica de Libertad donde me arreglan los relojes, pero no lo he encontrado. No he encontrado tiempo para hacer lo que antes decidía unos minutos antes, porque no hay minutos antes ni después, no parece posible bajarse de la pasarela mecánica que nos transporta navegando por la pandemia.

Son las 12.54 ahora mismo. Mi reloj marca las 18.49. Cierro la columna con un leve mareo, quizás por este sindios de atemporalidad, o quizás por escribir mi primer artículo con gafas de cerca. Feliz día, por si hoy ustedes no viven en domingo. Vale.