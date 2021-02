Podría, con suerte, hablar de la primavera. Prometo no decir nada de la Región de Murcia que salga en los telediarios, que ahora hay tela que cortar.

Ni siquiera de rótulos.

Guardaré voto de silencio absoluto, que con la Iglesia no quisiera yo topar, aunque se lance a la ciencia sobre todos los mandamientos.

Ni mú sobre nada que traiga cola o que deje de traerla.

Tampoco dudaré de la bonanza de todo lo privado, pues bien sabido que si alguna residencia acumula muertos o descontrol vacunal es por contagio de lo público.

Ni, por supuesto, mencionaré lo de más allá de privado y de estas fronteras, allá por Gales.

Del Covid mejor ni respirar.

Y del Hásel ese que está en la cárcel, bien merecido lo tiene por pensar que aquí se puede decir de todo. ¿Dónde vamos a llegar?

Las elecciones catalanas mejor no moverlas, que ya nos darán el domingo.

Podré quizá escribir sobre San Valentín. El comercio necesita que le echen una mano. También a cada uno de nosotros, deseosos de recuperar el tacto.

Ya sé, la hostelería. Nos va la vida en ello. En el buen sentido. Sin ofender.

Para ruido de sables lo de Birmania. Perdón que me desvío y acabo en el paredón.

Queda estupendo lo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, aunque no sé si el adjetivo molestará al patriarcado o se ajustará a la nueva ley trans.

Parezco Sabina el día que perdió la inspiración, que no las musas. Que siempre iba sobrado el de Úbeda, aunque la vida nos hace tropezar a todos.

Siempre queda bien hablar de economía. Perdón, aquí en Murcia es mejor hablar mal de todo aquello que no dependa de nosotros o incluso también de lo que es responsabilidad nuestra o quizá no.

Y qué me dicen de lo de Iglesias. Iglesias, Pablo. No Iglesias de obispos ni nada de eso. Dios me libre.

Y de jueces tampoco estaría de más, pero estaría bueno que me metiera yo solo en el juzgado, camino de la cárcel.

Mejor me callo.