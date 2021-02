Le mido a una señora colombiana cinco metros de elástico y, cuando me dispongo a cortarlos, me dice: «¡Espere! ¡Dele la ñapa!». Frente a mi cara de extrañeza ante el cometario, me aclara: «Es que en mi tierra le decimos al tendero ‘dele la ñapa’ para que no corte justo y regale un poco más». «Ah, ya sé –le respondo-, lo que tú quieres es que te eche la chorrá». Le cuento que aquí, para que te corten unos centímetros de más, se dice: «Anda, no seas tan agarrao y echa la chorrá». (Lo que no le cuento es que los tenderos solemos medir un par de centímetros menos, que son los que luego echamos de chorrá. Y así el cliente se va tan contento, y nosotros también).