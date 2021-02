No es un slogan publicitario. Es el tiempo que falta para que llegue ‘San Calentín’. Y este año más que nunca por dos razones. Porque como estaremos en casa, tendremos más tiempo para hacernos arrumacos y el ser pastelito siempre triunfa. Y porque, en esa parte de España, por mucho que les pese a algunos-bastantes, como es Cataluña, la cosa va a estar más calentita que nunca.

¿Se formarán las mesas electorales? Como imprudentemente se hizo saber que la ley establece que si no se presentan los presidentes (por supuesto, presidentas) o los vocales y sus sustitutos, los primeros que vayan a emitir sus votos tendrán que obligatoriamente formar parte de la constitución de la mesa electoral, pues la gente iba a ir a votar a partir del mediodía.

Por si fuera poco, han reservado la primera hora o franja horaria, a los mayores y a las personas con riesgo. Será por eso de que cuanto más mayor eres más madrugador. Pero, claro, eso tiene el gran inconveniente de que esas personas no están para formar una mesa con lo que tienen y con lo que está cayendo. Así que se hace caso omiso a lo que dice la ley y se acuerda, porque sí, que se eche mano a los miembros suplentes de otras mesas electorales que no sean necesarios por presentarse los titulares, para formar las mesas en los que ni unos ni otros han aparecido.

Por supuesto que existe una sanción para los que no aparezcan, pero veremos si el miedo insuperable les libra de la misma. El caso es que entre epis y epis, mucho me temo que no van a acabar a las 20 horas las votaciones en Cataluña este día de los enamorados. Es más, me atrevería a vaticinar que no van a acabar ni siquiera ese día.

El resultado se sabrá entre San Valentín y Santa Bernarda, como mínimo, como si estuviéramos en EE UU. Quién gane será otra cosa. Como casi siempre, curiosamente como los que hacen las encuestas, dependen del Gobierno de turno, siempre dan como ganadores a ellos mismos. Luego, no aciertan. Bueno, no aciertan esas ni ninguna otra encuesta, porque el votante es inescrutable. Así que habrá que esperar para saber si el que salió por la puerta de urgencias del Gobierno central se convierte ahora en el presidente de otro Gobierno, para algunos cortos de miras, más importante que aquél. O si serán los que quieren separarse de España, los que aunque sin representar a más del 50 % de la población catalana, a la postre como siempre gobiernen.

Todo esto es hablar por hablar, porque lo que realmente va a pasar el 14 de febrero es que el amor va a triunfar un año más. Eso sí, con mascarilla y test de antígenos previamente, que hay que asegurarse antes de succionar la saliva de otra persona. Pero una vez asegurados, grande es Castilla, y todo puede y debe pasar. Todo, menos que te coja por banda un ‘estafador del amor’ que últimamente se ha convertido en pájaro que apunta a la escopeta. Y es que después de tres años y dicisiete denuncias por estafa o apropiación indebida, a este personaje mediático, al que se le tildó de embaucador, ligón, caradura y, por supuesto, guapo, solo se le ha condenado por tres delitos leves.

Y visto lo visto, se ha envalentonado y ha sido él quien ahora denuncia a alguna de ellas, y a su abogado, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos (no quiero imaginarme qué secretos serán). Pide entre 35.000 y 55.000 euros por el daño que le han hecho a su imagen, que quedó muy dañada, porque lo despidieron de su trabajo (su propio padre) y su madre tuvo que ser atendida médicamente por ansiedad.

En fin, que ‘San Calentín’ nos coja confesados por la pandemia, por Cataluña y por los estafadores del amor.