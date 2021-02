En tiempos de la polio, a principios del siglo XX, la alegría por la llegada del verano venía acompañada del miedo a una enfermedad contagiosa que atacaba principalmente a los niños, a quienes causaba graves parálisis o la muerte. Todo lo que estamos viviendo ahora ya se vivió entonces, aunque el hecho de que los niños fueran las víctimas incrementaba la angustia en las familias por la dificultad para encontrar una explicación racional a la tragedia.

Lo cuenta muy bien Philip Roth en su novela Némesis, donde se ve cómo la epidemia y su desconocida forma de contagio pone a prueba el sentido de la solidaridad entre la gente. Cada día los periódicos y las emisoras de radio publicaban el ‘Boletín de la Polio’, con el número y la localización de cada nuevo caso de contagio, y lo que la gente encontraba nunca era lo que esperaba, que remitieran los casos, sino la descorazonada constatación de nuevas oleadas del virus. El desánimo y la rabia se iban transformando en ira y rencor. La búsqueda ciega de responsables y chivos expiatorios dejaba al descubierto la desorientación de una sociedad que, abrumada por el miedo y la confusión, había perdido su sustento moral. «El miedo nos degrada. Contribuir a reducir el miedo es nuestra tarea», dice un personaje de la novela.

Durante muchos años, mientras la medicina progresaba en busca de una vacuna, el virus ensombreció la vida de mucha gente. Ahora podemos hacernos cargo de lo cruel que tuvo que ser. Cuando en 1955 se confirmó que la vacuna funcionaba, después de más de diez años de investigaciones, supuso una alegría inmensa. Se cuenta que al conocerse la noticia las campanas de las iglesias repicaron en todas las ciudades, lo mismo que las sirenas de las fábricas, y las personas se abrazaban por las calles. El presidente estadounidense recibió en la Casa Blanca al descubridor, el virólogo Jonas Salk, un neoyorquino inmigrante ruso-judío, convertido en un héroe. El virus inspiraba tanto terror que la población, después de tanto sacrificio, comprendía la importancia del regalo de la vacuna.

Durante mucho tiempo olvidamos ese terror. Dejamos de enfrentarlo y lo ignoramos. Nos creímos invencibles y ahora no sabemos qué hacer con él, cómo lidiar con un enemigo al que habíamos despreciado. No sabemos enfrentar la tragedia como comunidad. Ellos tuvieron que esperar décadas y quizá eso les hizo valorar la vacuna como un regalo grandioso. Nosotros hemos tenido solo un año para conseguirlo, pero no hemos encontrado ni un minuto para alegrarnos y dar las gracias. Es como si hubiéramos perdido la capacidad de distinguir la esperanza. Sin duda, somos técnicamente superiores, pero me parece que hemos disminuido como seres humanos.